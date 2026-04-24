Açlık Grevindeki Madencilere Sosyal Medyadan Destek Yağdı

Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir’den Ankara’ya başlattığı yürüyüş sonrası kentteki eylemler devam ediyor.

Aylarca maaş alamadıklarını belirten ve Bağımsız Maden İş üyesi olan işçiler, Ankara’da açlık grevi ve oturma eylemi sürdürürken, eylemin beşinci gününde Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi.

Polis ekipleri madencileri ablukaya alırken, günlerdir aç olan işçilerin protesto sırasında üzerlerindeki kıyafetleri çıkardığı ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attığı görüldü. Müdahale sırasında biber gazı kullanılması sonucu beş işçi hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüşe izin verilmemesinin ardından işçiler oturma eylemine geçti.