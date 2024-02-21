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Kullanmadan Önce Mutlaka İzleyin: "'Sizin Ananızı S...eceğim' Sözü Hakaret midir?"

Kullanmadan Önce Mutlaka İzleyin: "'Sizin Ananızı S...eceğim' Sözü Hakaret midir?"

Yargıtay Tiktok Avukat
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 15:39

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Sosyal medyada, mesajlaşma uygulamalarında ya da gerçek hayatta edilen küfürlerin mahkemelerde nasıl sonuçlanacağı her zaman merak konusu oluyor. Bazen edilen hakaret büyük cezalara neden olurken bazen ise çok ağır küfürler cezasız kalabiliyor.

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Avukat Çağrı Çelik de TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ile vatandaşları bilgilendiriyor. Çelik yaptığı son paylaşımda "Sizin ananızı s...eceğim" sözünün hakaret olup olmadığını açıkladı.

Avukat Çağrı Çelik de TikTok'ta yaptığı paylaşımlar ile vatandaşları bilgilendiriyor. Çelik yaptığı son paylaşımda "Sizin ananızı s...eceğim" sözünün hakaret olup olmadığını açıkladı.

Çağrı Çelik yayınladığı videoda, "'Sizin ananızı s...eceğim' sözü zaman kipi gözetildiğinde hakaret suçunu oluşturmaz" dedi.

Çağrı Çelik yayınladığı videoda, "'Sizin ananızı s...eceğim' sözü zaman kipi gözetildiğinde hakaret suçunu oluşturmaz" dedi.
  • 6. Ceza Dairesi 2017/3479 E. 2017/3452 K.

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