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Çiçek Açmayan Orkideye 8 Kaşık Yetiyor: Yeniden Çiçeklenmesini Sağlayan Yöntem

Çiçek Açmayan Orkideye 8 Kaşık Yetiyor: Yeniden Çiçeklenmesini Sağlayan Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:38
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Orkidesi uzun süredir çiçek açmayanlar için sosyal medyada paylaşılan 7 püf noktası, bitkiyi yeniden çiçeklendirmeyi amaçlıyor. Yöntemler yaprak temizliğinden sulamaya, budamadan muz kabuğu suyuna kadar bakımın her aşamasını kapsıyor.

Gelin nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

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Çiçek açmamanın en büyük nedenlerinden biri yapraklardaki hastalık ve böcekler.

Çiçek açmamanın en büyük nedenlerinden biri yapraklardaki hastalık ve böcekler.

Trips böceği yaprakların altına saklanabiliyor, yapışkan damlacıklar ya da unlu bit de bitkiyi zayıflatabiliyor. Bunun için bir kâse suya 5 damla limon suyu ekleniyor ve yapraklar bu suya batırılan bir pamukla hem üstten hem alttan siliniyor. İşlemi ayda bir tekrarlamak yeterli.

Yaprakları yumuşayan ya da alttan sararmaya başlayan orkidelerin ise yeterli ışık ve su alamadığı düşünülüyor. Uzun hava kökleri olan bitkilerde saksı, içinde biraz su bulunan bir bardağa yerleştirilebiliyor.

Eski çiçek dalını doğru yerden budamak, yeni dalların önünü açıyor.

Eski çiçek dalını doğru yerden budamak, yeni dalların önünü açıyor.

Dal, son çiçeğin döküldüğü boş boğum ile hemen altındaki yeşil boğumun arasından kesiliyor. Yeşil boğumlar henüz dal vermemiş boğumlar ve her biri yeni bir çiçek dalına dönüşebiliyor.

Kesim keskin bir makasla, dalı ezmeden tek seferde yapılıyor; kesilen yere istenirse toz tarçın serpiliyor. Bu şekilde budanan orkide, aylar içinde hem yan dallardan hem de dibinden yeni çiçek dalları çıkarabiliyor.

Sulama zamanını takvim yerine köklerin rengi belirliyor.

Sulama zamanını takvim yerine köklerin rengi belirliyor.

Kökler griyse orkidenin suya ihtiyacı var; yeşilse sulamaya gerek yok. Fazla su kökleri çürütüp çiçeklerin dökülmesine yol açabildiği için bir saksıya yaklaşık 100 mililitre, yani yarım su bardağı su vermek yetiyor. Orkide bu suyu akşama kadar çekiyor ve saksının dibinde su birikmiyor.

Saksıyı, içine el girecek genişlikte ikinci bir saksıya koymak bitkinin çevresindeki nemi artırıyor. Orkide için en uygun yer ise bol ışık alan bir pencere kenarı; ışığın köklere ulaşması gerekmiyor, yaprakların ışık alması yetiyor.

Hiç çiçek dalı olmayan orkideler için muz kabuğu suyu hazırlanıyor.

Hiç çiçek dalı olmayan orkideler için muz kabuğu suyu hazırlanıyor.

Muz kabukları bir kâseye konuyor ve üzerini geçecek kadar su ekleniyor. Kâsenin ağzı kapatılıp karışım serin bir yerde 12 saat bekletiliyor, ardından su süzülüyor.

Orkideye bu sudan 8 yemek kaşığı vermek yeterli. Uygulama 3 haftada bir tekrarlanabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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