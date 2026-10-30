Çiçek Açmayan Orkideye 8 Kaşık Yetiyor: Yeniden Çiçeklenmesini Sağlayan Yöntem

Trips böceği yaprakların altına saklanabiliyor, yapışkan damlacıklar ya da unlu bit de bitkiyi zayıflatabiliyor. Bunun için bir kâse suya 5 damla limon suyu ekleniyor ve yapraklar bu suya batırılan bir pamukla hem üstten hem alttan siliniyor. İşlemi ayda bir tekrarlamak yeterli.

Yaprakları yumuşayan ya da alttan sararmaya başlayan orkidelerin ise yeterli ışık ve su alamadığı düşünülüyor. Uzun hava kökleri olan bitkilerde saksı, içinde biraz su bulunan bir bardağa yerleştirilebiliyor.