Çiçek Açmayan Orkideye 8 Kaşık Yetiyor: Yeniden Çiçeklenmesini Sağlayan Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Orkidesi uzun süredir çiçek açmayanlar için sosyal medyada paylaşılan 7 püf noktası, bitkiyi yeniden çiçeklendirmeyi amaçlıyor. Yöntemler yaprak temizliğinden sulamaya, budamadan muz kabuğu suyuna kadar bakımın her aşamasını kapsıyor.
Gelin nasıl yapıldığına birlikte bakalım.
Çiçek açmamanın en büyük nedenlerinden biri yapraklardaki hastalık ve böcekler.
Eski çiçek dalını doğru yerden budamak, yeni dalların önünü açıyor.
Sulama zamanını takvim yerine köklerin rengi belirliyor.
Hiç çiçek dalı olmayan orkideler için muz kabuğu suyu hazırlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın