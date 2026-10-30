Beş Duyumuz Olduğunu Sanıyorduk: İşte Hiç Fark Etmediğimiz Duyular

Atan kalp, şişen akciğerler, guruldayan mide... Vücudun içinde olup bitenleri takip eden algılayıcılara interosepsiyon deniyor. Geleneksel olarak tek bir duyu sayılsa da beyin bu kanaldan her an veri alıyor.

Barrett'a göre bu duyu görmeyi bile etkiliyor. Görme sistemi kalp atışlarını takip ediyor ve kalp kasıldığı anda beyin daha az görsel bilgi alıyor.