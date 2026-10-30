article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Beş Duyumuz Olduğunu Sanıyorduk: İşte Hiç Fark Etmediğimiz Duyular

Beş Duyumuz Olduğunu Sanıyorduk: İşte Hiç Fark Etmediğimiz Duyular

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 12:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaç duyumuz olduğu sorulduğunda çoğumuzun cevabı hazır: Beş. Görme, işitme, dokunma, koku ve tat...

Ancak Northeastern Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Lisa Feldman Barrett'a göre bu liste, bedenin topladığı bilginin yalnızca bir kısmını anlatıyor. Barrett, BBC Science Focus'ta yayımlanan yazısında vücudun hiç fark etmediğimiz kanallardan da sürekli veri topladığını hatırlatıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bedenin içini dinleyen bir duyu

Bedenin içini dinleyen bir duyu

Atan kalp, şişen akciğerler, guruldayan mide... Vücudun içinde olup bitenleri takip eden algılayıcılara interosepsiyon deniyor. Geleneksel olarak tek bir duyu sayılsa da beyin bu kanaldan her an veri alıyor.

Barrett'a göre bu duyu görmeyi bile etkiliyor. Görme sistemi kalp atışlarını takip ediyor ve kalp kasıldığı anda beyin daha az görsel bilgi alıyor.

Sıcaklığı da ayrı bir kanaldan algılıyoruz

Sıcaklığı da ayrı bir kanaldan algılıyoruz

Vücudun sıcaklık için de kendine ait algılayıcıları var. Yine de üşümek ya da ısınmak, çoğumuzun aklına bir 'duyu' olarak gelmiyor.

Barrett, bunu da gündelik hayatta duyu olarak saymadığımız ama beynin sürekli kullandığı bilgiler arasında gösteriyor.

Gözlerimiz yalnızca görmek için değil

Gözlerimiz yalnızca görmek için değil

Retinadaki bazı hücreler görüntü oluşturmaktan çok farklı bir iş yapıyor: Beyne şu an gündüz mü yoksa gece mi olduğunu bildiriyor.

Bu bilgi, metabolizmayı ve uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyen sirkadiyen ritmin temelini oluşturuyor. Yani gözlerimiz bir yandan da vücudun saatini ayarlıyor.

Lezzet ve ıslaklık için bir algılayıcımız yok

Lezzet ve ıslaklık için bir algılayıcımız yok

Bazı algılar hiçbir algılayıcıdan doğrudan gelmiyor. Lezzet, tat ve koku verilerinin birleşmesiyle oluşuyor. Islaklık için de özel bir algılayıcı yok; beyin bu hissi dokunma ve sıcaklık bilgisini bir araya getirerek kuruyor. İşte bu yüzden, kışın asılı duran bir çamaşırın ıslak mı yoksa soğuk mu olduğunu tam olarak kestiremiyoruz.

Barrett'ın deyişiyle duyumları duyu organlarımızla değil, beynimizle deneyimliyoruz. Beyin, gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz her şeyi algılayıcılardan gelen verinin ötesine geçerek inşa ediyor.

Dolayısıyla 'beş duyumuz var' demek, biraz haksızlık oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın