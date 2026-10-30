Beş Duyumuz Olduğunu Sanıyorduk: İşte Hiç Fark Etmediğimiz Duyular
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Kaç duyumuz olduğu sorulduğunda çoğumuzun cevabı hazır: Beş. Görme, işitme, dokunma, koku ve tat...
Ancak Northeastern Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Lisa Feldman Barrett'a göre bu liste, bedenin topladığı bilginin yalnızca bir kısmını anlatıyor. Barrett, BBC Science Focus'ta yayımlanan yazısında vücudun hiç fark etmediğimiz kanallardan da sürekli veri topladığını hatırlatıyor.
Bedenin içini dinleyen bir duyu
Sıcaklığı da ayrı bir kanaldan algılıyoruz
Gözlerimiz yalnızca görmek için değil
Lezzet ve ıslaklık için bir algılayıcımız yok
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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