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Korku Severler İzlerken Gözlerini Ekrandan Ayıramayacak: Variety 2023'ün En İyi Korku Filmlerini Seçti!

Korku Severler İzlerken Gözlerini Ekrandan Ayıramayacak: Variety 2023'ün En İyi Korku Filmlerini Seçti!

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Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 18:01

Korku türüne gönül vermiş sinemaseverler için heyecan verici bir liste de Variety'den geldi. Yılın en iyi korku filmlerini bir araya getiren bu liste, adrenalin arayanlar için mükemmel bir rehber niteliğinde. 

Şimdiden keyifli seyirler!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/variet...
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16. Deliver Us

16. Deliver Us

IMDb: 4,7

Özet: Uzak bir manastırda bulunan bir rahibe hamile kaldığını iddia ettiğinde, Vatikan araştırmak için bir rahip ekibi gönderir. Eski bir kehanetin gerçekleşmek üzere olduğuna dair endişeler giderek artar. Bir kadın ikiz erkek çocuklar doğuracak, biri Mesih, diğeri Deccal ve ardından gelen savaş dünyanın kaderini belirleyecektir.

Yönetmen: Lee Roy Kunz, Cru Ennis

Oyuncular: Thomas Kretschmann, Alexander Siddig, Maria Vera Ratti

15. Skinamarink

15. Skinamarink

IMDb: 4,8

Özet: İki çocuk gece yarısı uyandığında babalarının kayıp olduğunu ve evlerindeki tüm pencere ve kapıların kaybolduğunu görürler. Tuhaf durumla başa çıkmak için ikili, oturma odasına yastık ve battaniyeleri ile gelerek orada birlikte uyumaya karar verirler. Evin sessizliğini doldurmak ve korkutucu ve açıklanamaz durumdan dikkatlerini dağıtmak için eskimiş çizgi film video kasetlerini izlemeye başlarlar. 

Yönetmen: Kyle Edward Ball

Oyuncular: Lucas Paul, Dali Rose Tetreault, Ross Paul

14. In My Mother's Skin

14. In My Mother's Skin

IMDb: 5,4

Özet: Filipinler'de II. Dünya Savaşı sırasında çaresiz kalan bir kızın ölüm döşeğindeki annesini koruma görevi et yiyen, aldatıcı bir periye güvenmesi sonucu karmaşık bir hâl alır.

Yönetmen: Kenneth DagatanOyuncular: Beauty Gonzalez, Felicity Kyle Napuli, Jasmine Curtis-Smith

13. Brooklyn 45

13. Brooklyn 45

IMDb: 5,9

Özet: Çocukluklarından beri en iyi arkadaşlar olan beş eski asker, sorunlu ev sahiplerini desteklemek için bir araya gelir. Ancak kokteyl daveti hazırlıksız bir seansa dönüştüğünde, geçmişlerinin mecazi hayaletleri fazlasıyla gerçekçi hale gelir.

Yönetmen: Ted Geoghegan

Oyuncular: Anne Ramsay, Ron E. Rains, Jeremy Holm

12. The Blackening

12. The Blackening

IMDb: 6

Özet: Bir hafta sonu kaçamağı için yeniden bir araya gelen ve kendilerini sapkın bir katille ücra bir kabinde kapana kısılmış bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Onun kurallarına göre oynamaya zorlanan arkadaşlar, çok geçmeden bunun bir lanet oyun olmadığını anlarlar.

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Dewayne Perkins, Grace Byers, Jermaine Fowler

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11. Infinity Pool

11. Infinity Pool

IMDb: 6

Özet: İzole bir ada tatil beldesinde kalan James ve Em, el değmemiş kumsallar, olağanüstü personel ve güneşin tadını çıkararak mükemmel bir tatil geçirir. Ancak baştan çıkarıcı ve gizemli Gabi'nin rehberliğinde tatil yerlerinin dışına çıkarlar ve kendilerini şiddet, hazcılık ve anlatılmamış korkuyla dolu bir kültürün içinde bulurlar. 

Yönetmen: Brandon Cronenberg

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman

10. Knock at the Cabin

10. Knock at the Cabin

IMDb: 6,1

Özet: Eric ve Andrew, evlatlık kızlarıyla Wen ile birlikte New Hampshire kırsalındaki ücra bir kulübede tatile çıkar. Onların hayatı, silahlı dört yabancı tarafından rehin alınmalarıyla bambaşka bir hal alır. Aileden, kıyametin önlenmesi için zorlu bir seçim yapması istenir. 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Jonathan Groff (II), Ben Aldridge, Dave Bautista

9. Influencer

9. Influencer

IMDb: 6,1

Özet: Sosyal medya fenomeni Madison, Tayland'da tek başına sırt çantasıyla seyahat ederken, ona daha sınırsız bir yaşam tarzı gösteren CW ile tanışır. Ancak CW’nin ona olan ilgisi zamanla karanlık bir hal alır.

Yönetmen: Kurtis David Harder

Oyuncular: Emily Tennant, Rory J. Saper, Cassandra Naud

8. Birth/Rebirth

8. Birth/Rebirth

IMDb: 6,2

Özet: Rose, sosyal etkileşim yerine cesetlerle çalışmayı tercih eden bir patologdur. Ayrıca bir takıntısı vardır o da ölülerin diriltilmesi. Celie ise hayatını zıplayan, geveze altı yaşındaki kızı Lila etrafında kuran bir doğum hemşiresidir. Trajik bir gecede, Lila aniden hastalanıp ölürken, iki kadının dünyası birbirine çarpar. 

Yönetmen: Laura Moss

Oyuncular: Judy Reyes, Marin Ireland, Monique Gabriela Curnen

7. No One Will Save You

7. No One Will Save You

IMDb: 6,3

Özet: Yalnız ama her zaman umutlu olan Brynn, teselliyi büyüdüğü evin duvarları arasında buluyor; ta ki bir gece kesinlikle dünya dışı davetsiz misafirlerin tuhaf sesleriyle uyanana kadar.

Yönetmen: Brian Duffield

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Zack Duhame, Ginger Cressman

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6. Scream VI

6. Scream VI

IMDb: 6,5

Özet: Son Hayalet Maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi, artık hayatlarında yeni bir sayfa açmak ister ve bu amaçla Woodsboro kasabasından ayrılır. New York'ta kendilierine yeni bir düzen kuran 4 kişi, her ne kadar kasabayı arkalarında bırakmış olsalar da maskeli katilden kurtulmayı başarabilecekler midir?

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courteney Cox

5. Evil Dead Rise

5. Evil Dead Rise

IMDb: 6,5

Özet: Zamanla birbirlerinden uzaklaşan iki kardeş, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelir. Ancak büyük bir tehlike onları beklemektedir çünkü et yiyen kötü ruhlar canlanmıştır. Kendilerini bir anda büyük bir kabusun içinde bulan iki kardeş, hayatta kalabilmek için farklılıklarının üstesinden gelip, birlikte hareket etmek zorundadır.

Yönetmen: Lee Cronin

Oyuncular: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies

4. Thanksgiving

4. Thanksgiving

IMDb: 6,7

Özet: Konusunu 2007 yapımı Grindhouse filmindeki sahte bir fragmandan alan Eli Roth imzalı Kara Cuma; bir seri katilin, kasabanın sakinlerinden bir hindi sunumu yapma amacıyla, Şükran Günü'nde  Massachusetts'teki küçük bir kasabaya gelişini anlatıyor. 

Yönetmen: Eli Roth

Oyuncular: Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim

3. Beau Is Afraid

3. Beau Is Afraid

IMDb: 6,8

Özet: Kaygı bozukluğundan ve korku ataklarından muzdarip olan Beau, annesinin ölümü üzerine cenazesine katılmak için eski evine gitmek zorunda kalır. Ancak yolculuk sırasında onu bekleyen kötü güçlerle yüzleşmek zorunda kalır. Beau için bu yolculuk, iç dünyanın gizemini ve annesiyle olan ilişkisini çözmeye çalıştığı bir keşif yolculuğuna dönüşür.

Yönetmen: Ari Aster

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan

2. When Evil Lurks

2. When Evil Lurks

IMDb: 7

Özet: Pedro ve Jimmy kardeşler, yakınlardaki bir çiftlik evinde şeytani bir enfeksiyonun büyüdüğünü keşfettiklerinde kurbanı topraklarından çıkarmaya çalışırlar. Uygun şeytan çıkarma ayinlerine uymayan bu kişilerin pervasız eylemleri, istemeden de olsa kırsal topluluklarında bir mal mülk salgınını tetikler. 

Yönetmen: Demián Rugna

Oyuncular: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater

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1. Talk to Me

1. Talk to Me

IMDb: 7,1

Özet: Bir grup arkadaş, gizemli, mumyalanmış bir el bulur. Eli kullanan grup, bu sayede ruhları nasıl canlandıracaklarını keşfeder. Yaşadıkları heyecanın bağımlısı olan grubun içinde biri, ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakır ve bu durum üzerine onlar, kime güveneceklerini seçmek zorunda kaldıkları bir durumla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Danny Philippou, Michael Philippou

Oyuncular: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Sunny Johnson

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