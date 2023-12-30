Korku Severler İzlerken Gözlerini Ekrandan Ayıramayacak: Variety 2023'ün En İyi Korku Filmlerini Seçti!

IMDb: 6

Özet: Bir hafta sonu kaçamağı için yeniden bir araya gelen ve kendilerini sapkın bir katille ücra bir kabinde kapana kısılmış bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Onun kurallarına göre oynamaya zorlanan arkadaşlar, çok geçmeden bunun bir lanet oyun olmadığını anlarlar.

Yönetmen: Tim Story

Oyuncular: Dewayne Perkins, Grace Byers, Jermaine Fowler