Korku Severler İzlerken Gözlerini Ekrandan Ayıramayacak: Variety 2023'ün En İyi Korku Filmlerini Seçti!
Korku Severler İzlerken Gözlerini Ekrandan Ayıramayacak: Variety 2023'ün En İyi Korku Filmlerini Seçti!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/variet...
Korku türüne gönül vermiş sinemaseverler için heyecan verici bir liste de Variety'den geldi. Yılın en iyi korku filmlerini bir araya getiren bu liste, adrenalin arayanlar için mükemmel bir rehber niteliğinde.
Şimdiden keyifli seyirler!
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16. Deliver Us
15. Skinamarink
14. In My Mother's Skin
13. Brooklyn 45
12. The Blackening
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11. Infinity Pool
10. Knock at the Cabin
9. Influencer
8. Birth/Rebirth
7. No One Will Save You
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6. Scream VI
5. Evil Dead Rise
4. Thanksgiving
3. Beau Is Afraid
2. When Evil Lurks
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1. Talk to Me
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