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Her Gün Bir Bardak İçmek Yetiyor: Damarları Genişletiyor, Tansiyonu Düşürüyor

Her Gün Bir Bardak İçmek Yetiyor: Damarları Genişletiyor, Tansiyonu Düşürüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 14:46
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Koyu kırmızı rengiyle tanınan pancar, düşük kalorisine rağmen lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin. Diyetisyen Taylor Flannery, pancarın kalp sağlığından spor performansına kadar pek çok faydası olduğuna dikkat çekiyor; araştırmalar da pancar suyunun tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

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Pancar, en zengin doğal nitrat kaynaklarından biri.

Pancar, en zengin doğal nitrat kaynaklarından biri.

Vücut bu nitratları nitrik okside dönüştürüyor. Nitrik oksit damarları gevşetip genişleterek kan akışını iyileştiriyor.

Flannery, 'Kan dolaşımındaki bu iyileşme, pancarın kalp sağlığıyla bu kadar anılmasının nedenlerinden biri' diyor.

Düzenli içilen pancar suyu tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Düzenli içilen pancar suyu tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

2022'de yayımlanan bir analizde, yüksek tansiyonu olan 218 kişinin katıldığı 7 çalışma incelendi. 3 ila 60 gün boyunca her gün 70 ila 250 mililitre pancar suyu içen katılımcıların büyük tansiyonu ortalama 5 mmHg düştü.

Etki, pancar suyu içildikten yaklaşık 3 saat sonra en yüksek seviyeye çıkıyor ve 10 saate kadar sürüyor. Bu yüzden faydasını görmek için düzenli içmek önemli.

Sporcuların da gözdesi: Dayanıklılığı artırabiliyor.

Sporcuların da gözdesi: Dayanıklılığı artırabiliyor.

Kalbe iyi gelen nitratlar, çalışan kaslara daha fazla oksijen taşınmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede pancar suyu, özellikle koşu ve bisiklet gibi dayanıklılık sporlarında yorgunluğun daha geç hissedilmesini sağlayabiliyor.

Pancar az kalorili olmasına rağmen potasyum, demir, magnezyum, folat ve C vitamini içeriyor. Rengini veren betalain pigmentleri ise hücreleri koruyan antioksidan ve iltihap karşıtı özellikler taşıyor. Lif açısından da iyi bir kaynak olan pancar, sindirimi destekliyor ve uzun süre tok tutuyor.

Fırında közleyip salataya ekleyebilir, smoothie'ye katabilirsiniz.

Fırında közleyip salataya ekleyebilir, smoothie'ye katabilirsiniz.

Çiğ ya da az pişmiş pancar daha fazla antioksidan ve nitrat koruyor. Yaprakları da A, C ve K vitamini açısından zengin; zeytinyağı ve sarımsakla sotelenebiliyor ya da çorbalara eklenebiliyor. Hazır pancar suyu alırken içine şeker ya da tuz eklenmemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Kimler Dikkat Etmeli?

Böbrek taşı geçmişi olanların, pancardaki oksalat nedeniyle doktorlarının önerisine göre tüketimi sınırlaması gerekebilir. Tansiyonu düşük olanların ya da tansiyon ilacı kullananların bol miktarda pancar suyu içmeden önce doktora danışması öneriliyor; pancar suyu ilacın yerini tutmuyor. Pancar yedikten sonra idrarın ya da dışkının pembe-kırmızı renk alması ise zararsız ve geçici bir durum.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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