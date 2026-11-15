Her Gün Bir Bardak İçmek Yetiyor: Damarları Genişletiyor, Tansiyonu Düşürüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Koyu kırmızı rengiyle tanınan pancar, düşük kalorisine rağmen lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin. Diyetisyen Taylor Flannery, pancarın kalp sağlığından spor performansına kadar pek çok faydası olduğuna dikkat çekiyor; araştırmalar da pancar suyunun tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
Pancar, en zengin doğal nitrat kaynaklarından biri.
Düzenli içilen pancar suyu tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.
Sporcuların da gözdesi: Dayanıklılığı artırabiliyor.
Fırında közleyip salataya ekleyebilir, smoothie'ye katabilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın