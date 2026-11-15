Her Gün Bir Bardak İçmek Yetiyor: Damarları Genişletiyor, Tansiyonu Düşürüyor

Kalbe iyi gelen nitratlar, çalışan kaslara daha fazla oksijen taşınmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede pancar suyu, özellikle koşu ve bisiklet gibi dayanıklılık sporlarında yorgunluğun daha geç hissedilmesini sağlayabiliyor.

Pancar az kalorili olmasına rağmen potasyum, demir, magnezyum, folat ve C vitamini içeriyor. Rengini veren betalain pigmentleri ise hücreleri koruyan antioksidan ve iltihap karşıtı özellikler taşıyor. Lif açısından da iyi bir kaynak olan pancar, sindirimi destekliyor ve uzun süre tok tutuyor.