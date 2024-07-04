Kök Aylığı 8 Bin Lira ve Altı Olan Emeklilere Kötü Haber: Zam Alamayabilir
Kök Aylığı 8 Bin Lira ve Altı Olan Emeklilere Kötü Haber: Zam Alamayabilir
En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’ye temmuz ayında yapılacak zam oranı belli oldu. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73. olarak tespit edildi. Kök maaşı 8 bin lira olan milyonlarca emekliye kötü haber geldi. Temmuzda zam alamayabilirler.
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Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına gelecek zam 16 milyonu aşkın aktif ve pasif (dul, yetim aylığı, malullük aylığı, iş göremezlik geliri vs.) emekliyi yakından ilgilendiriyor.
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TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alanların maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu.
TÜİK haziran ayı enflasyonunu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak açıkladı. TÜİK ocak enflasyon oranını 6,70, şubat enflasyon oranını yüzde 4,53, mart enflasyon oranını 3,16, nisan enflasyon oranını 3,18, mayıs enflasyon oranını ise 3,37 olarak açıklamıştı. Böylece altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu.
Maaş zamları kök maaş üzerinden yapılıyor. Kök maaşı örneğin 8 bin TL olan bir emekli Ocak 2024’ten bu yana yasa gereği en düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayı alıyor. Kök maaşlar yasal düzenlemeyle artırılmazsa, kök maaşı 8 bin TL olan bir emekli Temmuzda zam alamayabilir.
Ancak hükümetin 10 bin liradan düşük kök aylıkları 10 bin liraya yükseltip altı aylık enflasyon farkını bu maaş üzerine eklemesi bekleniyor.
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