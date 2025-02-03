Kızının Evlilik Haberini Alan Babanın Hüzünlü Tepkisi İzleyenleri Duygulandırdı

Babalar için kızları her zaman çok özeldir ve onların evlenip evden ayrılması duygusal anlara sebep olabilir. Bu anlardan biri, TikTok kullanıcısı @damilla1512’nin paylaşımıyla gündem oldu. Genç kız, aldığı evlilik teklifinin ardından yüzüğünü babasına göstermek istedi ve o anları kameraya kaydetti.
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Ancak baba, kızının bu mutlu haberine pek de sevinemedi. Yüzüğü gören baba hüzünlenerek “Yüzük için çok erken değil mi? Hani beni bırakmayacaktın?” diyerek duygularını dile getirdi.
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Kızının evleneceğini kabullenmekte zorlanan babanın bu samimi tepkisi izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.
O anlar👇📹
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