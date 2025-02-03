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Kızının Evlilik Haberini Alan Babanın Hüzünlü Tepkisi İzleyenleri Duygulandırdı

Kızının Evlilik Haberini Alan Babanın Hüzünlü Tepkisi İzleyenleri Duygulandırdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 20:08

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Babalar için kızları her zaman çok özeldir ve onların evlenip evden ayrılması duygusal anlara sebep olabilir. Bu anlardan biri, TikTok kullanıcısı @damilla1512’nin paylaşımıyla gündem oldu. Genç kız, aldığı evlilik teklifinin ardından yüzüğünü babasına göstermek istedi ve o anları kameraya kaydetti.

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Ancak baba, kızının bu mutlu haberine pek de sevinemedi. Yüzüğü gören baba hüzünlenerek “Yüzük için çok erken değil mi? Hani beni bırakmayacaktın?” diyerek duygularını dile getirdi.

Ancak baba, kızının bu mutlu haberine pek de sevinemedi. Yüzüğü gören baba hüzünlenerek “Yüzük için çok erken değil mi? Hani beni bırakmayacaktın?” diyerek duygularını dile getirdi.

Kızının evleneceğini kabullenmekte zorlanan babanın bu samimi tepkisi izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Kızının evleneceğini kabullenmekte zorlanan babanın bu samimi tepkisi izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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