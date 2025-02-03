Kızının Evlilik Haberini Alan Babanın Hüzünlü Tepkisi İzleyenleri Duygulandırdı

Babalar için kızları her zaman çok özeldir ve onların evlenip evden ayrılması duygusal anlara sebep olabilir. Bu anlardan biri, TikTok kullanıcısı @damilla1512’nin paylaşımıyla gündem oldu. Genç kız, aldığı evlilik teklifinin ardından yüzüğünü babasına göstermek istedi ve o anları kameraya kaydetti.