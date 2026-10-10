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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristinden Taşacak Bu Deniz'in Düşüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristinden Taşacak Bu Deniz'in Düşüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 15:46
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.

ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan ATV dizisi Hamal’ın kadrosuna Kadriye Kenter katıldı. Usta oyuncu, KYN Yapım imzalı dizide renkli kişiliği ve güçlü duruşuyla öne çıkacak Cıncık Abla karakterine hayat verecek. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin salı akşamları ekrana gelmesi planlanıyor.

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Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.

Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu ve ekipte Arka Sokaklar’ı 20 sezon boyunca yazan Ozan Yurdakul da yer aldı. 751 bölümlük bir dizinin kalemini alan ismin gelişi sosyal medyada goygoyun fitilini ateşledi. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti’nin de onlarca yıl süreceğine dair birbirinden komik paylaşımlar yaptı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalemin kime geçeceği belli oldu. Show TV dizisini 143. bölümden itibaren dört kişilik yeni bir ekip yazacak. Ekibin en dikkat çeken ismi ise yıllarca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'yle aynı gece yayınlanan Arka Sokaklar'ın senaristi oldu!

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Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.

Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz, Adana'da sete çıktı. Yağış nedeniyle bir gün ertelenen çekimlerin ardından setten ilk kareler de geldi. Osman'a hayat veren Mert Ramazan Demir ile Bahar'ı canlandıran Lizge Cömert'ten ilk partner karesi paylaşılırken, ağabey Hasan rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç de ayrı bir fotoğrafla görüntülendi.

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Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!

Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!

Kadrosu neredeyse tamamen değişen, bu hafta da senaristlerinin ayrılacağı açıklanan Kızılcık Şerbeti, reytinglerde beklenmedik bir yükseliş yakaladı. 142. bölüm üç kategoride de puanını artırırken dizi AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı. Peki iki hafta önce 5. sıraya gerileyen dizi bu kez nasıl toparlandı?

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Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.

Taşacak Bu Deniz 33. bölümüyle üç kategoride de zirvede yer aldı ama geçen haftaya göre puan kaybetti. Senaristlerinin ayrılığının açıklandığı haftada Kızılcık Şerbeti ise üç kategoride de yükseldi. AB ve ABC1'de ikinci sıraya çıktı.

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Yeni sezonun ilk ayında A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Çirkin için final kararı çıktı.

Yeni sezonun ilk ayında A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Çirkin için final kararı çıktı.

Dört dizinin bölüm bölüm reytingleri yan yana konduğunda düşüşün hızı ve şekli birbirinden çok farklı çıktı. Aşk ve Taht 5 bölümde reytinginin üçte ikisini kaybetti, rakibi Sevdan Bir Ateş ise aynı akşamlarda reytingini üçe katladı. Çirkin sezon içinde yükseldi ama yaz arasında yaşadığı kaybı telafi edemedi.

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Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.

Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.

Yeni ATV dizisi Hamal’ın afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Afişte dizinin başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk yer aldı. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın günü henüz kesinleşmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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