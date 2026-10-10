Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristinden Taşacak Bu Deniz'in Düşüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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ATV'nin Hamal dizisi için geri sayım başladı.
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Kızılcık Şerbeti'ni 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul'un da olduğu dört kişilik yeni bir ekip yazacak.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!
Yağış nedeniyle bir gün ertelenen Susuz Yaz'ın çekimleri Adana'da başladı, Osman ile Bahar setten ilk kez görüntülendi.
Kadrosunda arka arkaya ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri düşmek bilmiyor!
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Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle üç kategoride de birinci olsa da beklenmedik bir reyting kaybı yaşadı.
Yeni sezonun ilk ayında A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Çirkin için final kararı çıktı.
Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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