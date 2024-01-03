Kızılcık Şerbeti'ndeki Tek Gecelik İlişkiden Survivor Yaman'ın Sevincine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Tek Gecelik İlişkiden Survivor Yaman'ın Sevincine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Ocak Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star yeni yılla birlikte yeni sezona başladı. İlk iki eleme adayının belli olmasının hemen ardından mükemmel bir ödül vadedilen yarışmada kıyasıya bir mücadele izleyiciyi bekliyor. Bakalım yeni bölüm fragmanında göze çarpan detaylar nelermiş?
2023'ü geride bıraktık, yepyeni bir yıla yepyeni umutlarla giriş yaptık. Hepimiz 2024'ü karşılamak için bambaşka tercihler yaptık. TV ekranları karşısında yeni yıl coşkusunu yaşayanlar için birbirinden güzel programlar vardı. İbrahim Selim'in moderatörlüğündeki Kelime Oyunu da izleyenleri kırdı geçirdi!
Survivor All Star'da Mavi takımda mücadele eden Yaman'ın oyunu kazandıktan sonra yaptığı sevinme hareketi herkesi güldürdü, hem de şaşırttı.
Türk televizyonlarında ekrana gelen ve çok sevilen dizilerden bazılarının yönetmen koltuğunda oturan Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin vefatını onunla birlikte çalışan ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarından duyurdu. Detaylar içerikte!
Bugüne kadar televizyon ekranlarında birbirinden uyumlu partnerleri izledik. Öyle ki partnerleri başka isimlerle beraber görünce gözümüz pek de alışamadı. Son yıllarda ise popüler partnerler yeniden bir araya gelmeye başladı. Behlül ve Bihter, yani Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gibi! Peki ya ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hangi partneriyle yeniden bir araya gelmek isterdi?
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Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'in tek gecelik ilişki yaşadığı karakterle ilgili ayrıntı, yeni bölüme şimdiden damga vurdu. Görkem Hanım olarak izleyeceğimiz Özge Özacar ile ilgili bakalım bizleri neler bekliyor?
Bir haftalık ekran molası veren Kızılcık Şerbeti 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak ve bu bölümü için yine enfes bir fragman hazırladı. Alev ve Apo'nun son gaz devam eden aşkına Pembe'den beklenmedik bir müdahale gelirken, Ömer'in tek gecelik aşkının bambaşka bir kişiliğinin ortaya çıkması görenleri şoke etti.
İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde İbrahim Tatlıses'in konukları arasında son dönemlerde zor günler yaşayan Aleyna Tilki de vardı. Genç yıldız Aleyna Tilki'nin isyan dolu açıklamalarını hatırlatan İmparator İbrahim Tatlıses "Aleyna benim kızım, ona yamuk yapanı bana yapmış sayarım" diyerek Tilki'yi himayesi altına aldı.
Kızıl saçlarıyla neye uğradığımızı şaşırtan Hande Erçel'in tarz değişikliğinin nedeni ortaya çıktı: Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Erçel Yalı Çapkını dizisine dahil olacak!
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