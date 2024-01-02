Kaçıranları Böyle Alalım: Kelime Oyunu'nun Enis Arıkanlı Yılbaşı Özel Bölümü İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

2023'ü geride bıraktık, yepyeni bir yıla yepyeni umutlarla giriş yaptık. Hepimiz 2024'ü karşılamak için bambaşka tercihler yaptık. TV ekranları karşısında yeni yıl coşkusunu yaşayanlar için birbirinden güzel programlar vardı. İbrahim Selim'in moderatörlüğündeki Kelime Oyunu da izleyenleri kırdı geçirdi!