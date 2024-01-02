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Kaçıranları Böyle Alalım: Kelime Oyunu'nun Enis Arıkanlı Yılbaşı Özel Bölümü İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Kaçıranları Böyle Alalım: Kelime Oyunu'nun Enis Arıkanlı Yılbaşı Özel Bölümü İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

themyscira - Misafir Editör
03.01.2024 - 00:42

2023'ü geride bıraktık, yepyeni bir yıla yepyeni umutlarla giriş yaptık. Hepimiz 2024'ü karşılamak için bambaşka tercihler yaptık. TV ekranları karşısında yeni yıl coşkusunu yaşayanlar için birbirinden güzel programlar vardı. İbrahim Selim'in moderatörlüğündeki Kelime Oyunu da izleyenleri kırdı geçirdi!

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TV ekranlarında yeni yılı karşılayanlar için ekranlarda yılbaşı gecesi birbirinden güzel ve eğlence dolu pek çok program vardı.

TV ekranlarında yeni yılı karşılayanlar için ekranlarda yılbaşı gecesi birbirinden güzel ve eğlence dolu pek çok program vardı.

İbrahim Selim'in moderatörlüğündeki Kelime Oyunu da o eğlenceli programlardan biriydi.

İbrahim Selim'in moderatörlüğündeki Kelime Oyunu da o eğlenceli programlardan biriydi.

Enis Arıkan, Birce Akalay, Serkan Altunorak ve İrem Sak'ın konuk olduğu programda öyle eğlenceli anlar yaşandı ki, programı kaçıranlar tekrarını izledikçe kahkahaya boğuldu.

Enis Arıkan, Birce Akalay, Serkan Altunorak ve İrem Sak'ın konuk olduğu programda öyle eğlenceli anlar yaşandı ki, programı kaçıranlar tekrarını izledikçe kahkahaya boğuldu.

Gecenin şöyle kısa bir özetini sizler için buraya bırakalım:

Tabii biliyorsunuz Enis Arıkan aynı zamanda O Ses Türkiye'nin de konuğuydu. Olmadığı masa yok resmen!

Enis Arıkan'ın Kelime Oyunu performansı da O Ses Türkiye performansı kadar muhteşemdi 😅

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Programı izleyenler kahkahaya boğuldu.

Sosyal medyada yorumlar da gecikmedi elbette.

Sosyal medyada yorumlar da gecikmedi elbette.
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Siz de bölümü izlediniz mi?

Siz de bölümü izlediniz mi?
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