Sezon Hızlı Başladı: Survivor All Star'ı Goygoyuyla Harmanlayan Mizahseverler Yerini Çoktan Aldı!
Sezon Hızlı Başladı: Survivor All Star'ı Goygoyuyla Harmanlayan Mizahseverler Yerini Çoktan Aldı!
Survivor All Star tüm hızıyla başladı. Goygoycular da yeni yıla yepyeni bir giriş yapan Survivor'ın peşini bırakmadılar.
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Survivor All Star tüm ihtişamı ve tartışmalarıyla başladı.
Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor'ın fanları da ekranları karşısındaki yerlerini aldılar.
1. Ve tabii ki goygoycular da Survivor'ın peşini bırakmadılar.
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