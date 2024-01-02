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Sezon Hızlı Başladı: Survivor All Star'ı Goygoyuyla Harmanlayan Mizahseverler Yerini Çoktan Aldı!

Sezon Hızlı Başladı: Survivor All Star'ı Goygoyuyla Harmanlayan Mizahseverler Yerini Çoktan Aldı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
02.01.2024 - 23:38 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 00:00

Survivor All Star tüm hızıyla başladı. Goygoycular da yeni yıla yepyeni bir giriş yapan Survivor'ın peşini bırakmadılar.

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Survivor All Star tüm ihtişamı ve tartışmalarıyla başladı.

Survivor All Star tüm ihtişamı ve tartışmalarıyla başladı.

Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor'ın fanları da ekranları karşısındaki yerlerini aldılar.

Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor'ın fanları da ekranları karşısındaki yerlerini aldılar.

1. Ve tabii ki goygoycular da Survivor'ın peşini bırakmadılar.

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