"Müge Anlı Beni Kurtar" Diyen Kadının Şaşkınlık Yaratan Çöp Evi
"Müge Anlı Beni Kurtar" Diyen Kadının Şaşkınlık Yaratan Çöp Evi
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bu defa çöp ev vakası damga vurdu.
Müge Anlı'ya katılan Kübra Kumru isimli kadın, annesinin eşya biriktirme hastalığı nedeniyle tüm evlerinin çöp eve döndüğünü anlatarak Anlı'dan yardım istedi.
"Annem, yıllar önce babam bize destek olmadığı için pazarda ikinci el satarak geçimimizi sağladı ve bize baktı. Ama bunları istif yapma haline getirdi. Ev çöp eve dönüştü."
"Yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz. Bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz. Banyo da eşya dolu zar zor duş alıyoruz"
Çocuklarının başvurusu sonrasında kameralara konuşan anne Ayşe Kumru, evin nasıl bu hale geldiğini eşinin kendisine şiddet uygulayıp terk etmesiyle başladığını anlattı.
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"Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Sonra çalışmaya başladım. Çocuklarıma tek başıma baktım. Eşyalar da çoğaldı. En sonunda da bu hale geldi. Evin bu halinden ben de rahatsızım."
"Müge Hanım'a güveniyorum. Beni bu hastalıktan kurtarsın. Kocamı bulup getirsin ondan boşanmak istiyorum. Onun kimliğini taşımak istemiyorum. Müge Anlı beni kurtarsın…"
Evi haricinde 2 depoda daha eşyaları olduğu ortaya çıkan Ayşe Kumru canlı yayına çıkınca Anlı ona şu sözlerle destek oldu:
"Bak bu böyle biriktire biriktire hepimiz bu duruma gelebiliriz biliyor musun? Sen de bu eşyalarını at çocukların evine dönsün."
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