Geline Nispet Yapar Gibi Düğüne Bembeyaz Elbise Giyerek Gelen Görümce Şoke Etti

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Esra Özcan isimli kadın, görümcesinin düğününe bembeyaz bir elbise giyerek geldiğini belirtti. 2 ay önce evlenen görümce, abisinin düğününe de bembeyaz giyinerek gelmiş...
Görümcesinin düğüne bembeyaz giyinerek geldiğinde şoke olduğunu belirten Esra Özcan, kendisiyle düğünden sonra 1 ay konuşmadığını söyledi.
İşte o şoke edici görüntüler: 👇
Sizin düğününüze görümceniz veya herhangi birisi bembeyaz bir elbise ile gelse tepkiniz ne olurdu?
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Haber değeri ??
Saçma sapan görümce 😂