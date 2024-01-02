Görüş Bildir
Haberler
Video
Geline Nispet Yapar Gibi Düğüne Bembeyaz Elbise Giyerek Gelen Görümce Şoke Etti

Geline Nispet Yapar Gibi Düğüne Bembeyaz Elbise Giyerek Gelen Görümce Şoke Etti

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 19:49

İçerik Devam Ediyor

Show Tv'de yayınlanan Gelin Evi programında Esra Özcan isimli kadın, düğününe ait görüntüleri izletti. Esra Özcan'ın izlettiği düğün görüntülerinde ise şoke eden bir detay gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Esra Özcan isimli kadın, görümcesinin düğününe bembeyaz bir elbise giyerek geldiğini belirtti. 2 ay önce evlenen görümce, abisinin düğününe de bembeyaz giyinerek gelmiş...

Esra Özcan isimli kadın, görümcesinin düğününe bembeyaz bir elbise giyerek geldiğini belirtti. 2 ay önce evlenen görümce, abisinin düğününe de bembeyaz giyinerek gelmiş...

Görümcesinin düğüne bembeyaz giyinerek geldiğinde şoke olduğunu belirten Esra Özcan, kendisiyle düğünden sonra 1 ay konuşmadığını söyledi.

Görümcesinin düğüne bembeyaz giyinerek geldiğinde şoke olduğunu belirten Esra Özcan, kendisiyle düğünden sonra 1 ay konuşmadığını söyledi.

İşte o şoke edici görüntüler: 👇

Sizin düğününüze görümceniz veya herhangi birisi bembeyaz bir elbise ile gelse tepkiniz ne olurdu?

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
sansür

Onedio artık yorum kısıtlamalarına başlamış. Pek çok detay ve önemli gönderiye yorum yapamıyoruz. Hayırlı olsun. Siz de satılıksınız... Tarafsız korkusuz d... Devamını Gör

Abc Xyz

Haber değeri ??

Maximilian Wagner

Saçma sapan görümce 😂