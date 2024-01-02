Survivor All Star'ın Kolombiya Ödüllü Oyunu Öncesi Yayınlanan Fragman Dikkat Çekti!
Survivor All Star'ın Kolombiya Ödüllü Oyunu Öncesi Yayınlanan Fragman Dikkat Çekti!
Survivor All Star yeni yılla birlikte yeni sezona başladı. İlk iki eleme adayının belli olmasının hemen ardından mükemmel bir ödül vadedilen yarışmada kıyasıya bir mücadele izleyiciyi bekliyor. Bakalım yeni bölüm fragmanında göze çarpan detaylar nelermiş?
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Yeni yılla birlikte yeni sezonuna başlayan Survivor'da ilk iki bölüm geride kaldı bile.
İlk eleme adayının Doğukan olmasının ardından, haftanın ikinci eleme adayı da Yaman olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Kolombiya ödüllü oyun yarışmacılarda büyük bir heyecan yarattı.
Ve hemen ardından bölümün heyecan dolu fragmanı yayınlandı.
Fragmanda Yaman'ın Hakan'dan "zehirli bir yılan" olarak bahsetmesinin ardından, Hakan'ın "Bir daha bunu yaparsam Turabi olayım" dediğini duyuyoruz.
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Ardından Turabi'nin oyun sırasında Yaman'a, "Yunus'u da yiyecekler seni de. Siz onlar için sokak serserisisiniz." dediği anlar görülüyor.
Ardından Yunus'u yakalayan Turabi'nin benzer sözleri doğrudan ona söylediği de görülüyor.
Ayrıca sezonun ilk düellosu da yeni bölümde oynanacak. Oyunu kazanan eleme adayı olmaktan kurtulacak.
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Siz fragmanı nasıl buldunuz?
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