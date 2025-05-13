Kısmetse Olur Aycan'ın İtirafından Şakir Paşa'da Kimlerin Veda Ettiğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Halef dizisinde kadro netleşiyor.
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2. Yeniden çekilecek Avlu dizisine bir oyuncunun katılma ihtimali heyecan yarattı.
3. Nursel Köse, Uzak Şehir'e veda etti.
4. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Arif'i buluştu.
5. Hudutsuz Sevda'nın başrolü Miray Daner diziden ayrılıyor.
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6. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm partisine katılmamıştı.
7. O Ses Türkiye'de Mert Özer şampiyon olmuştu.
8. İşte Benim Stilim'de Prenses Diana olmak isteyen Sema Koral'ın kombini izleyenleri ikiye böldü.
9. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Al Hayba'dan uyarlandı.
10. Müge Anlı, Mehmet Çetin dosyasında sona yaklaştı.
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11. Uzak Şehir'e Alya'nın konağın kapısını yaktığı sahne damga vurdu.
12. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Aycan Varış, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
13. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.
14. Bir Gece Masalı'nın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
15. Hudutsuz Sevda'dan ayrılacak isimlerden biri de Hayal Köseoğlu oldu.
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16. Haftalık reytingler açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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