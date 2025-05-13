onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kısmetse Olur Aycan'ın İtirafından Şakir Paşa'da Kimlerin Veda Ettiğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kısmetse Olur Aycan'ın İtirafından Şakir Paşa'da Kimlerin Veda Ettiğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2025 - 01:10

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

13 Mayıs Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Halef dizisinde kadro netleşiyor.

1. Halef dizisinde kadro netleşiyor.

Akın Akınözü'nün başrol oynayacağı dizinin kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibiydi. Dizideki kadın başrol de belli oldu.

Detaylar:

2. Yeniden çekilecek Avlu dizisine bir oyuncunun katılma ihtimali heyecan yarattı.

2. Yeniden çekilecek Avlu dizisine bir oyuncunun katılma ihtimali heyecan yarattı.

Yabani dizisiyle tanıdığımız bir oyuncu dizinin yönetmeniyle takipleşti. Bu durum da oyuncunun diziye dahil olacağı iddialarını güçlendirdi.

Detaylar:

3. Nursel Köse, Uzak Şehir'e veda etti.

3. Nursel Köse, Uzak Şehir'e veda etti.

Ünlü oyuncu diziyle yalnızca birkaç bölüm için anlaşmıştı. Ancak diziden ayrılışı 'ekiple anlaşamadığı' iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı. Nursel Köse'nin paylaşımı cevap niteliğindeydi.

Detaylar:

4. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Arif'i buluştu.

4. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Arif'i buluştu.

Gençlik dizileri arasında unutulmaz bir yere sahip olan Hayat Bilgisi, günümüzde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fenomen dizinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi.

Detaylar:

5. Hudutsuz Sevda'nın başrolü Miray Daner diziden ayrılıyor.

5. Hudutsuz Sevda'nın başrolü Miray Daner diziden ayrılıyor.

Senaryo gereği diziden çıkarılan Miray Daner bomba etkisi yaratmıştı. Dizinin yapımcısından konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm partisine katılmamıştı.

6. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm partisine katılmamıştı.

Partiye davet edilmediği öğrenilen ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi. Sibel Taşçıoğlu, defteri kapattığını açıkladı.

Detaylar:

7. O Ses Türkiye'de Mert Özer şampiyon olmuştu.

7. O Ses Türkiye'de Mert Özer şampiyon olmuştu.

Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Mert, sesiyle herkesi etkilemişti. Gökhan Özoğuz, yarışmacısını tebrik etti. Mert Özer de ilk paylaşımlarını yaptı.

Detaylar:

8. İşte Benim Stilim'de Prenses Diana olmak isteyen Sema Koral'ın kombini izleyenleri ikiye böldü.

8. İşte Benim Stilim'de Prenses Diana olmak isteyen Sema Koral'ın kombini izleyenleri ikiye böldü.

Kombini beğenenler kadar eleştirenler de vardı. Kimilerinin beğendiği Sema Koral'ın kombinini görenler bazı kullanıcılarsa 'Temu'dan sipariş ettiğim Cinderella' yorumu yaptılar.

Detaylar:

9. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Al Hayba'dan uyarlandı.

9. Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Al Hayba'dan uyarlandı.

Konusu itibarıyla benzerlikler gösterse de diziler arasında bazı farklılıklar var. İki dizinin karakterlerini karşılaştırdık.

Detaylar:

10. Müge Anlı, Mehmet Çetin dosyasında sona yaklaştı.

10. Müge Anlı, Mehmet Çetin dosyasında sona yaklaştı.

Müge Anlı, son bölümde Mehmet Çetin'le ilgili bazı belgelerle yayına geldi. Mehmet kaybolduktan sonra birlikte ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in yıllar önce eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığını açıkladı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Uzak Şehir'e Alya'nın konağın kapısını yaktığı sahne damga vurdu.

11. Uzak Şehir'e Alya'nın konağın kapısını yaktığı sahne damga vurdu.

Alya'nın hanımağa modunu açması izleyiciyi çok etkiledi. Sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Detaylar:

12. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Aycan Varış, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

12. Kısmetse Olur'la tanıdığımız Aycan Varış, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkıyla tanıdığımız Aycan, Pınar Kerimoğlu'na röportaj verdi. Oldukça şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Detaylar:

13. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.

13. Şakir Paşa Ailesi sezon finali yaptı.

Dizinin ikinci sezonunda zaman atlaması yapılacak. Bu sebeple oyuncuların bir kısmı diziye veda ettiler. Bakalım hangi oyuncular diziden ayrılıyor?

Detaylar:

14. Bir Gece Masalı'nın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

14. Bir Gece Masalı'nın final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Ancak diziyle ilgili küçük bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş yaptığı yorumda dizinin büyük ihtimalle devam edeceğini açıkladı.

Detaylar:

15. Hudutsuz Sevda'dan ayrılacak isimlerden biri de Hayal Köseoğlu oldu.

15. Hudutsuz Sevda'dan ayrılacak isimlerden biri de Hayal Köseoğlu oldu.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda sevgilisiyle partner olmak istediğini açıkladı. Paylaşımı oldukça sempatik bulundu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Haftalık reytingler açıklandı.

16. Haftalık reytingler açıklandı.

5-11 Mayıs tarihlerinin en çok izlenen dizileri listede yer aldı. Pek çok dizi düşüş yaşadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın