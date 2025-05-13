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Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'te Akın Akınözü'nün Partneri Belli Oldu

Çukur Ekibinin Yeni Dizisi Halef'te Akın Akınözü'nün Partneri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2025 - 00:37

Aras Bulut İynemli'yle bütünleşen Çukur dizisinin ekibi Show TV'de yepyeni bir diziye hazırlanıyor. Dizi önce Star TV için planlanmış ancak henüz proje aşamasındayken askıya alınmıştı. Süreci hızlandırılan ve Karslı ailesinin taht savaşlarını işleyecek olan Halef dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Başrolünde Akın Akınözü'nün oynayacağı Halef'te Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun partneri belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Türkiye genelinde büyük bir fenomene dönüşen ve ikonikleşen Çukur dizisinin ekibi Halef dizisini çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye genelinde büyük bir fenomene dönüşen ve ikonikleşen Çukur dizisinin ekibi Halef dizisini çekmeye hazırlanıyor.

Projesi askıya alınan Halef dizisinin hazırlıklarına kısa bir süre önce başlandığı duyurulmuştu. Dev bir kadro kurulan dizide başrolü Akın Akınözü'nün oynayacağı açıklanmıştı. Dizide ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Derya Karadaş gibi başarılı isimler de rol alacak.

Halef dizisinde Akın Akınözü'nün partneri Serra Arıtürk oldu.

Halef dizisinde Akın Akınözü'nün partneri Serra Arıtürk oldu.

Yakında sete çıkacak dizide Timur karakterinin partneri belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Reyhan karakterine hayat verecek oyuncu Serra Arıtürk oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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