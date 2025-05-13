Dizide Rol mü Alacak? Yeniden Çekilecek Avlu Dizisinin Yönetmeninin Takipleştiği İsim Heyecan Yarattı!
2018-2019 yılları arasında yayınlanan Avlu dizisi, Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi oyuncularla adeta devleşmişti. Dizi 44 bölüm sürmesine rağmen etkisi öyle büyük oldu ki finalinin üstünden geçen 6 yılın ardından yeniden çekileceği duyuruldu. Hazırlıkları başlayan dizinin kadrosunda yer alacak isimler ise merak yarattı.
Dizinin Orçun Benli, Yabani dizisinin yıldızıyla takipleşince de akıllara 'Avlu'da mı oynayacak?' düşüncesini getirdi.
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Efsane kadrosuyla ve konusuyla devleşen Avlu yeniden çekilecek.
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Yabani'yle şöhret basamaklarını üçer beşer çıkan Rojbin Erden, Avlu'nun yönetmeni Orçun Benli ile takipleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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