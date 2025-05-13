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Dizide Rol mü Alacak? Yeniden Çekilecek Avlu Dizisinin Yönetmeninin Takipleştiği İsim Heyecan Yarattı!

Dizide Rol mü Alacak? Yeniden Çekilecek Avlu Dizisinin Yönetmeninin Takipleştiği İsim Heyecan Yarattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2025 - 00:09

2018-2019 yılları arasında yayınlanan Avlu dizisi, Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi oyuncularla adeta devleşmişti. Dizi 44 bölüm sürmesine rağmen etkisi öyle büyük oldu ki finalinin üstünden geçen 6 yılın ardından yeniden çekileceği duyuruldu. Hazırlıkları başlayan dizinin kadrosunda yer alacak isimler ise merak yarattı.

Dizinin Orçun Benli, Yabani dizisinin yıldızıyla takipleşince de akıllara 'Avlu'da mı oynayacak?' düşüncesini getirdi.

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Efsane kadrosuyla ve konusuyla devleşen Avlu yeniden çekilecek.

Efsane kadrosuyla ve konusuyla devleşen Avlu yeniden çekilecek.

2018-2019 yılları arasında 44 bölüm yayınlanan dizi izleyici için ayrı bir yere sahipti. İzleyici hikayeye yeterince doyamadı, unutamadı ve yapımcılar da bu sesi duydu! Avlu, yeniden çekilmeye başlıyor.

Yabani'yle şöhret basamaklarını üçer beşer çıkan Rojbin Erden, Avlu'nun yönetmeni Orçun Benli ile takipleşti.

Yabani'yle şöhret basamaklarını üçer beşer çıkan Rojbin Erden, Avlu'nun yönetmeni Orçun Benli ile takipleşti.

Yeni bir projede yer alacağı iddia edilen Rojbin Erden'den gelen bu hamle, Avlu dizisinde rol alacağı söylentilerini yükseltti. Her ne kadar henüz resmi bir açıklama gelmese de Rojbin Erden'in Avlu dizisinde rol almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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