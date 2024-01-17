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Kırmızı Halının Görünmeyen Yüzü: Işıl Işıl Kırmızı Halı Fotoğrafları Nasıl Çekiliyor?

Kırmızı Halının Görünmeyen Yüzü: Işıl Işıl Kırmızı Halı Fotoğrafları Nasıl Çekiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 13:53

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Dünyaca ünlü isimler, birbirinden şık tasarımlar, milyon dolarlık mücevherler...Hani etkinlikte olursa olsun 'kırmızı halı' gözümüze her zaman büyüleyici görünüyor değil mi? Aslında değil!

Ünlülerin kırmızı halıda fotoğraf çektirmeden önce ne yaptıklarını öğrenince şaşırabilirsiniz.

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Golden Globes, dünyanın belki de en prestijli ödüllerinden birisi.

Golden Globes, dünyanın belki de en prestijli ödüllerinden birisi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri, her yıl düzenlenen törenle sahiplerini buluyor. Film ve dizilerin ödüllendirildiği bu tören, her sene birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.

Dünyanın yakından tanıdığı birçok isim, kırmızı halıda şıkır şıkır boy gösteriyor.

Dünyanın yakından tanıdığı birçok isim, kırmızı halıda şıkır şıkır boy gösteriyor.

2024'ün Altın Küre Ödülleri'nde de durum farksızdı. Kırmızı halıda birbirinden iddialı tasarımlar, kıyafetler, saçlar, mücevherler gördük. 

Kamera karşısına geçen ünlü isimlerden iddialı pozlar geldi.

Peki ya Altın Küre'de kırmızı halıya çıkmadan önce, ünlüler ne yapıyor dersiniz? Elbette fotoğraf çekimi için sıraya giriyor!

Peki ya Altın Küre'de kırmızı halıya çıkmadan önce, ünlüler ne yapıyor dersiniz? Elbette fotoğraf çekimi için sıraya giriyor!

Bugüne kadar kırmızı halıda nasıl fotoğraf çekimi yapıldığını düşünmemiş olabilirsiniz. Farklı zamanlarda etkinliğe katılan ünlülerin, farklı zamanlarda fotoğraflandığını düşünmüş olabilirsiniz...

Ama eminiz ki milyoner, hatta milyarder insanların bir fotoğraf için sıraya gireceğini pek kimse düşünmemiştir!

O anları buradan izleyebilirsiniz;

"Kaotik ve düzensiz görünüyor"

"Kaotik ve düzensiz görünüyor"
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"Mezuniyet balosu gibi"

"Mezuniyet balosu gibi"

Beyonce demek ki bu yüzden hep geç geliyor, köylü gibi beklemek istemiyor! 😂

Beyonce demek ki bu yüzden hep geç geliyor, köylü gibi beklemek istemiyor! 😂

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