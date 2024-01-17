Kırmızı Halının Görünmeyen Yüzü: Işıl Işıl Kırmızı Halı Fotoğrafları Nasıl Çekiliyor?

Dünyaca ünlü isimler, birbirinden şık tasarımlar, milyon dolarlık mücevherler...Hani etkinlikte olursa olsun 'kırmızı halı' gözümüze her zaman büyüleyici görünüyor değil mi? Aslında değil!

Ünlülerin kırmızı halıda fotoğraf çektirmeden önce ne yaptıklarını öğrenince şaşırabilirsiniz.