Kırmızı Halının Görünmeyen Yüzü: Işıl Işıl Kırmızı Halı Fotoğrafları Nasıl Çekiliyor?

Dünyaca ünlü isimler, birbirinden şık tasarımlar, milyon dolarlık mücevherler...Hani etkinlikte olursa olsun 'kırmızı halı' gözümüze her zaman büyüleyici görünüyor değil mi? Aslında değil!
Ünlülerin kırmızı halıda fotoğraf çektirmeden önce ne yaptıklarını öğrenince şaşırabilirsiniz.
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Golden Globes, dünyanın belki de en prestijli ödüllerinden birisi.
Dünyanın yakından tanıdığı birçok isim, kırmızı halıda şıkır şıkır boy gösteriyor.
Peki ya Altın Küre'de kırmızı halıya çıkmadan önce, ünlüler ne yapıyor dersiniz? Elbette fotoğraf çekimi için sıraya giriyor!
O anları buradan izleyebilirsiniz;
"Kaotik ve düzensiz görünüyor"
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"Mezuniyet balosu gibi"
Beyonce demek ki bu yüzden hep geç geliyor, köylü gibi beklemek istemiyor! 😂
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