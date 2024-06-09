Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Bakın Aslen Nereliymiş! Duyan Şaşırdı! Meğer...
Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Bakın Aslen Nereliymiş! Duyan Şaşırdı! Meğer...
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Sinem Kobal ile hayatını birleştirdi. 2 kız babası olan İmirzalıoğlu'nun memleketini duyan şaşırıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...
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Başlıyoruz!
Sinem Kobal
Demet Evgar
Sıla Türkoğlu
Afra Saraçoğlu
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Mert Ramazan Demir
Doğukan Güngör
Hande Erçel
Özcan Deniz
Tarkan
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Hadise
Gülşen
Hülya Avşar
Mert Yazıcıoğlu
Demet Özdemir
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Müge Anlı
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