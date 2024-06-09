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Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Bakın Aslen Nereliymiş! Duyan Şaşırdı! Meğer...

Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Bakın Aslen Nereliymiş! Duyan Şaşırdı! Meğer...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 09:29 Son Güncelleme: 09.06.2024 - 09:53

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Sinem Kobal ile hayatını birleştirdi. 2 kız babası olan İmirzalıoğlu'nun memleketini duyan şaşırıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!

Kenan İmirzalıoğlu 

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi dizileriyle tanıdığımız ünlü oyuncu aslen Ankaralı.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

İstanbul doğumlu olan oyuncu Sinem Kobal aslen Sivaslı.

Demet Evgar

Demet Evgar

Manisa doğumlu olan Demet Evgar aslen Arnavut kökenli.

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

İzmir

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Balıkesir

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Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir

Şile

Doğukan Güngör

Doğukan Güngör

Ankara

Hande Erçel

Hande Erçel

Balıkesir

Özcan Deniz

Özcan Deniz

Ankara

Tarkan

Tarkan

Batı Almanya'da doğan ünlü şarkıcı Tarkan aslen Rizeli

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Hadise

Hadise

Belçika'da doğan güzel şarkıcı aslen Sivaslı.

Gülşen

Gülşen

İstanbul doğumlu olan Gülşen aslen Ordulu

Hülya Avşar

Hülya Avşar

Balıkesir Edremit doğumlu olan Hülya Avşar baba tarafından Ardahanlı.

Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

İstanbul

Demet Özdemir

Demet Özdemir

İzmit

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Müge Anlı

Müge Anlı

İstanbul doğumlu olan Müge Anlı ise aslen Arnavut göçmeni.

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