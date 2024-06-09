Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan İmirzalıoğlu Bakın Aslen Nereliymiş! Duyan Şaşırdı! Meğer...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında Sinem Kobal ile hayatını birleştirdi. 2 kız babası olan İmirzalıoğlu'nun memleketini duyan şaşırıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...