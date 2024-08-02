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Kerem Demirbay 8 Numara Transferi İçin Konuştu: “Bizim Ülkede Yabancı Sevgisi Çok”

Kerem Demirbay 8 Numara Transferi İçin Konuştu: “Bizim Ülkede Yabancı Sevgisi Çok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:34

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Galatasaray’da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay, katıldığı programda Galatasaray’ın 8 numara arayışı için düşüncelerini dile getirdi. Başarılı futbolcunun açıklaması kısa sürede gündeme geldi.

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Demirbay konu hakkında, “ Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil de 'Kereminho' olsa kimse bir şey demez.” dedi.

Demirbay konu hakkında, “ Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil de 'Kereminho' olsa kimse bir şey demez.” dedi.

Ardından ise “Kim gelmek istiyorsa gelsin buyursun biz futbolcuyuz benden iyiyse oynar." sözlerini ekledi.

Ardından ise “Kim gelmek istiyorsa gelsin buyursun biz futbolcuyuz benden iyiyse oynar." sözlerini ekledi.

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