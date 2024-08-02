Kerem Demirbay 8 Numara Transferi İçin Konuştu: “Bizim Ülkede Yabancı Sevgisi Çok”

Galatasaray’da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay, katıldığı programda Galatasaray’ın 8 numara arayışı için düşüncelerini dile getirdi. Başarılı futbolcunun açıklaması kısa sürede gündeme geldi.
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Demirbay konu hakkında, “ Bizim ülkede yabancı sevgisi çok. Burada bir yabancı futbolcu oynasa ismi Kerem değil de 'Kereminho' olsa kimse bir şey demez.” dedi.
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Ardından ise “Kim gelmek istiyorsa gelsin buyursun biz futbolcuyuz benden iyiyse oynar." sözlerini ekledi.
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