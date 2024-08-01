Deplasmanda da Farklı: Başakşehir 10 Gol Atarak Üst Tura Yükseldi
Deplasmanda da Farklı: Başakşehir 10 Gol Atarak Üst Tura Yükseldi
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Başakşehir güçsüz rakibine şans tanımadı. San Marino ekibi La Fiorita ile eşleşen Başakşehir toplamda 10-1'lik skorla tur atlamayı başardı.
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Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir sezona hatasız başlıyor. San Marino ekibi La Fiorita ile eşleşen İstanbul ekibi ilk maçtaki 6 gollük avantajın rahatlığıyla deplasmandan da mutlu döndü.
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İç sahadaki 6-1'lik galibiyete deplasmanda da 4-0'lık galibiyeti ekleyen Başakşehir, 10 golle üst turun kapısını araladı.
Piatek attığı 3 golle turun yıldızı olurken Figueiredo da ona 2 golle destek verdi. Başakşehir, 3. ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.
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arap-akepeşehir kazanmış elenmeniz dileğiyle ✌️