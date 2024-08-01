Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Deplasmanda da Farklı: Başakşehir 10 Gol Atarak Üst Tura Yükseldi

Deplasmanda da Farklı: Başakşehir 10 Gol Atarak Üst Tura Yükseldi

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 00:41

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Başakşehir güçsüz rakibine şans tanımadı. San Marino ekibi La Fiorita ile eşleşen Başakşehir toplamda 10-1'lik skorla tur atlamayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir sezona hatasız başlıyor. San Marino ekibi La Fiorita ile eşleşen İstanbul ekibi ilk maçtaki 6 gollük avantajın rahatlığıyla deplasmandan da mutlu döndü.

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir sezona hatasız başlıyor. San Marino ekibi La Fiorita ile eşleşen İstanbul ekibi ilk maçtaki 6 gollük avantajın rahatlığıyla deplasmandan da mutlu döndü.

İç sahadaki 6-1'lik galibiyete deplasmanda da 4-0'lık galibiyeti ekleyen Başakşehir, 10 golle üst turun kapısını araladı.

İç sahadaki 6-1'lik galibiyete deplasmanda da 4-0'lık galibiyeti ekleyen Başakşehir, 10 golle üst turun kapısını araladı.

Piatek attığı 3 golle turun yıldızı olurken Figueiredo da ona 2 golle destek verdi. Başakşehir, 3. ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

Piatek attığı 3 golle turun yıldızı olurken Figueiredo da ona 2 golle destek verdi. Başakşehir, 3. ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Otto Skorzeny

arap-akepeşehir kazanmış elenmeniz dileğiyle ✌️