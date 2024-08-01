Sahada Kozlarını Paylaşacaklar: Türkiye'nin En Uzun Soluklu Futbol Turnuvası 57. Kez Oynanacak

Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvası olma unvanını taşıyan TSYD Ankara Kupası, yarın Gençlerbirliği - Ankaragücü maçıyla 57. kez sahne alıyor. TSYD'nin tarihi boyunca birçok şehirde oynattığı turnuvaya sadece Ankara şehrinde devam ediliyor.