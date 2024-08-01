Sahada Kozlarını Paylaşacaklar: Türkiye'nin En Uzun Soluklu Futbol Turnuvası 57. Kez Oynanacak
Sahada Kozlarını Paylaşacaklar: Türkiye'nin En Uzun Soluklu Futbol Turnuvası 57. Kez Oynanacak
Türkiye'nin en uzun soluklu turnuvası olma unvanını taşıyan TSYD Ankara Kupası, yarın Gençlerbirliği - Ankaragücü maçıyla 57. kez sahne alıyor. TSYD'nin tarihi boyunca birçok şehirde oynattığı turnuvaya sadece Ankara şehrinde devam ediliyor.
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Bir dönem sezon öncesi hazırlık maçı deyince TSYD Kupaları akla gelirdi. İstanbul, Ankara, İzmir hatta Anadolu'da birçok yerde Türkiye Spor Yazarları Derneği adına turnuvalar yapılırdı.
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2000 yılından bu yana İstanbul'da TSYD Kupası oynanmıyor. Bunun sebebi ise sezon öncesi kaza denebilecek boyuttaki farklı mağlubiyetler, sakatlıklar ve yaşanan sonuçların ardından hem yönetim hem de teknik ekiplerin elinin zayıflaması olarak gösterildi.
Zaman zaman oynanmakta zorlanılsa takımları ikna etmekte TSYD zorluk yaşasa da kesintisiz olarak devam eden bir turnuva var. O da TSYD Ankara Kupası! Gençlerbirliği ve Ankaragücü yıllardır ev sahibi olarak bu turnuvada bazen birlikte bazen ayrı olarak yer alıyor.
TSYD Ankara Şubesi iki takımdan biri alt ligde ise diğer takımın yanına farklı şehirden bir Süper Lig takımı çağırmayı tercih etse de Başkent'in iki kulübü artık bir alt ligde. İki takım yarın bir kez daha kupayı almak için sahaya çıkacak.
57.'si düzenlenecek TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği ve Ankaragücü 17'şer kez kazanma başarısı gösterdi. Yarın bu eşitlik bozulacak.
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Yarın 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak derbiyi TRT SPOR canlı olarak yayınlayacak. Sezon öncesi son prova niteliğindeki bu geleneksel maçı Ankaralılar büyük bir heyecanla bekliyor.
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