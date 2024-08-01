Nwakaeme Yirmi Dakika Oynadı, Trabzonspor Taraftarı Bir Kez Daha Mest Oldu
Nwakaeme Yirmi Dakika Oynadı, Trabzonspor Taraftarı Bir Kez Daha Mest Oldu
Trabzonspor taraftarının gözde ismi Anthony Nwakaeme, iki yıl aradan sonra Trabzon'da taraftarın karşısına çıktı. Tecrübeli oyuncunun kısa süreli resitali taraftarları adeta mest etti.
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Trabzonspor'un sevgilisi olan Nwakaeme, iki yıllık aranın ardından yeniden tribünleri heyecanlandırmayı başardı. Ruzomberok maçındaki performansı ile adeta taraftarları mest etti.
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Sözleşme yenilenmediği için kulüpten ayrılmak zorunda kalan, daha sonra taraftarın her yönetimden, teknik heyetten talebi olan tecrübeli oyuncuya bu gece de 20 dakika yetti.
Taraftarlar sosyal medyada Nwakaeme'nin performansına övgüler düzerken, stadyumdaki taraftarlar da uzun süre ısınan oyuncu için tezahüratlar yaparak oyuna girmesini sağladı.
Gönüllerin Ballon D'or adayı
Vardır bir bildiği
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Genç Nwakaeme istek değil ihtiyaç!
En büyük mü bilmiyoruz ama çok büyük
Doğru mu bu?
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Tam 2 yıl önce Nwakaeme 2 yıllık sözleşme istedi. Trabzonspor yönetimi çok yaşlısın sadece 1 yıllık sözleşme yaparız dedi. Anlaşamadılar ve adam gitti. Arada... Devamını Gör