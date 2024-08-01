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Nwakaeme Yirmi Dakika Oynadı, Trabzonspor Taraftarı Bir Kez Daha Mest Oldu

Nwakaeme Yirmi Dakika Oynadı, Trabzonspor Taraftarı Bir Kez Daha Mest Oldu

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 23:12

Trabzonspor taraftarının gözde ismi Anthony Nwakaeme, iki yıl aradan sonra Trabzon'da taraftarın karşısına çıktı. Tecrübeli oyuncunun kısa süreli resitali taraftarları adeta mest etti.

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Trabzonspor'un sevgilisi olan Nwakaeme, iki yıllık aranın ardından yeniden tribünleri heyecanlandırmayı başardı. Ruzomberok maçındaki performansı ile adeta taraftarları mest etti.

Trabzonspor'un sevgilisi olan Nwakaeme, iki yıllık aranın ardından yeniden tribünleri heyecanlandırmayı başardı. Ruzomberok maçındaki performansı ile adeta taraftarları mest etti.

Sözleşme yenilenmediği için kulüpten ayrılmak zorunda kalan, daha sonra taraftarın her yönetimden, teknik heyetten talebi olan tecrübeli oyuncuya bu gece de 20 dakika yetti.

Sözleşme yenilenmediği için kulüpten ayrılmak zorunda kalan, daha sonra taraftarın her yönetimden, teknik heyetten talebi olan tecrübeli oyuncuya bu gece de 20 dakika yetti.

Taraftarlar sosyal medyada Nwakaeme'nin performansına övgüler düzerken, stadyumdaki taraftarlar da uzun süre ısınan oyuncu için tezahüratlar yaparak oyuna girmesini sağladı.

Taraftarlar sosyal medyada Nwakaeme'nin performansına övgüler düzerken, stadyumdaki taraftarlar da uzun süre ısınan oyuncu için tezahüratlar yaparak oyuna girmesini sağladı.

Gönüllerin Ballon D'or adayı

Gönüllerin Ballon D'or adayı
twitter.com

Vardır bir bildiği

Vardır bir bildiği
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Genç Nwakaeme istek değil ihtiyaç!

Genç Nwakaeme istek değil ihtiyaç!
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En büyük mü bilmiyoruz ama çok büyük

En büyük mü bilmiyoruz ama çok büyük
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Doğru mu bu?

Doğru mu bu?
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Ve işte Nwakaeme'nin durdurulamadığı anlar

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Sbstn

Tam 2 yıl önce Nwakaeme 2 yıllık sözleşme istedi. Trabzonspor yönetimi çok yaşlısın sadece 1 yıllık sözleşme yaparız dedi. Anlaşamadılar ve adam gitti. Arada... Devamını Gör