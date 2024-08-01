Madalya Umudumuz Devam Ediyor: Milli Gurur Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Final Biletini Kaptı
Madalya Umudumuz Devam Ediyor: Milli Gurur Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Final Biletini Kaptı
Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Başarılı genç sporcularımızdan Buse Naz Çakıroğlu madalya umudunu bir üst tura taşıdı.
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Kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yendi.
Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.
Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
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