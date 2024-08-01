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Madalya Umudumuz Devam Ediyor: Milli Gurur Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Final Biletini Kaptı

Madalya Umudumuz Devam Ediyor: Milli Gurur Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Final Biletini Kaptı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 19:04

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Başarılı genç sporcularımızdan Buse Naz Çakıroğlu madalya umudunu bir üst tura taşıdı.

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Kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yendi.

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.

Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano arasında oynanacak karşılaşmadan galip gelen isimle mücadele edecek.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım.'

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