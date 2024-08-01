Madalya Umudumuz Devam Ediyor: Milli Gurur Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Final Biletini Kaptı

'Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım.'