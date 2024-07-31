Olimpiyatlarda Madalyanın Yanında Verilen Kutunun İçinde Ne Var?
Olimpiyatlarda Madalyanın Yanında Verilen Kutunun İçinde Ne Var?
Paris 2024 Olimpiyatları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi temsil eden 101 sporcumuz başarılara imza atmaya devam ederken milyonlarca kişi müsabakaları yakından takip ediyor. Başarılı olan sporcular; altın, gümüş veya bronz madalyanın sahibi oluyor. Ayrıca ödül töreninde sporculara bir de kutu hediye ediliyor!
Peki bu kutunun içerisinde ne var?
Kaynak: Olympics
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Her dört yılda bir gerçekleşen olimpiyatlar, bu sene de Paris'de düzenleniyor.
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Voleybol başta olmak üzere atıcılık, okçuluk, yüzme gibi pek çok alanda sporcularımız da ülkemizi temsil ediyor.
Birinci olan sporcu altın, ikinci gümüş, üçüncü ise bronz madalyanın sahibi oluyor.
Sporculara madalyaların yanısıra 'gizemli' bir kutu daha veriliyor. Peki uzun ve dikkat çekici kutunun içerisinde ne var?
Oyunculara ayrıca ödül sahnesinden ayrıldıktan sonra, Paris Olimpiyatları'nın maskotunun peluş oyuncağı hediye ediliyor!
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Ayrıca bu hediyelerin, Paris Olimpiyatları'nda yer alan 515 gönüllü kişi tarafından verildiğine dikkat çekiliyor.
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