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Olimpiyatlarda Madalyanın Yanında Verilen Kutunun İçinde Ne Var?

Olimpiyatlarda Madalyanın Yanında Verilen Kutunun İçinde Ne Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 10:52

Paris 2024 Olimpiyatları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi temsil eden 101 sporcumuz başarılara imza atmaya devam ederken milyonlarca kişi müsabakaları yakından takip ediyor. Başarılı olan sporcular; altın, gümüş veya bronz madalyanın sahibi oluyor. Ayrıca ödül töreninde sporculara bir de kutu hediye ediliyor!

Peki bu kutunun içerisinde ne var?

Kaynak: Olympics

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Her dört yılda bir gerçekleşen olimpiyatlar, bu sene de Paris'de düzenleniyor.

Her dört yılda bir gerçekleşen olimpiyatlar, bu sene de Paris'de düzenleniyor.

Geçtiğimiz Cuma günü büyük bir törenle açılışı yapılan olimpiyatlar, hız kesmeden devam ediyor. Sporcular, temsil ettikleri ülkelerine zafer kazandırmak için büyük bir hırsla yarışıyor.

Voleybol başta olmak üzere atıcılık, okçuluk, yüzme gibi pek çok alanda sporcularımız da ülkemizi temsil ediyor.

Voleybol başta olmak üzere atıcılık, okçuluk, yüzme gibi pek çok alanda sporcularımız da ülkemizi temsil ediyor.

Milyonlarca insanın büyük bir merakla takip ettiği olimpiyatlarda başarılı olan oyuncular elbette ödüllendiriliyor.

Birinci olan sporcu altın, ikinci gümüş, üçüncü ise bronz madalyanın sahibi oluyor.

Birinci olan sporcu altın, ikinci gümüş, üçüncü ise bronz madalyanın sahibi oluyor.

Ödülün sahibi olan sporculara düzenlenen törenle birlikte madalyaları takdim ediliyor. Tabii sporcular, madalyanın yanında başka hediyeler de alıyor!

Sporculara madalyaların yanısıra 'gizemli' bir kutu daha veriliyor. Peki uzun ve dikkat çekici kutunun içerisinde ne var?

Sporculara madalyaların yanısıra 'gizemli' bir kutu daha veriliyor. Peki uzun ve dikkat çekici kutunun içerisinde ne var?

Olimpiyatların resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, bu kutuların içerisinde Ugo Gattoni tarafından özel olarak tasarlanan posterler bulunuyor. Kutunun uzunluğunun ise 40 cm olduğu belirtiliyor.

Oyunculara ayrıca ödül sahnesinden ayrıldıktan sonra, Paris Olimpiyatları'nın maskotunun peluş oyuncağı hediye ediliyor!

Oyunculara ayrıca ödül sahnesinden ayrıldıktan sonra, Paris Olimpiyatları'nın maskotunun peluş oyuncağı hediye ediliyor!

Maskotların üzerine, altın, gümüş veya bronz madalya işlenmiş oluyor.

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Ayrıca bu hediyelerin, Paris Olimpiyatları'nda yer alan 515 gönüllü kişi tarafından verildiğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca bu hediyelerin, Paris Olimpiyatları'nda yer alan 515 gönüllü kişi tarafından verildiğine dikkat çekiliyor.

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