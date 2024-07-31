Olimpiyatlarda Madalyanın Yanında Verilen Kutunun İçinde Ne Var?

Paris 2024 Olimpiyatları hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi temsil eden 101 sporcumuz başarılara imza atmaya devam ederken milyonlarca kişi müsabakaları yakından takip ediyor. Başarılı olan sporcular; altın, gümüş veya bronz madalyanın sahibi oluyor. Ayrıca ödül töreninde sporculara bir de kutu hediye ediliyor!

Peki bu kutunun içerisinde ne var?

Kaynak: Olympics