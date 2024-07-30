Görüş Bildir
Haberler
Spor
Olimpiyatlardaki Tartışmalı Performansçı 'Mavi Adam'dan Çıplaklık Savunması

Olimpiyatlardaki Tartışmalı Performansçı 'Mavi Adam'dan Çıplaklık Savunması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 14:30

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, birbirinden renkli sahnelere tanıklık etti. Açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan Son akşam Yemeği tablosunun tasviri, Drag Queen performansıyla canlandırıldı. Katolik Kilisesi başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki yağarken, performansın ön planda olan ismi 'Mavi Adam'dan bir savunma geldi.

Kaynak: CNN Sports

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışı, dünya genelinde takip edilen renkli performanslarla düzenlendi.

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışı, dünya genelinde takip edilen renkli performanslarla düzenlendi.

Sen Nehri'nde gerçekleşen açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Yaklaşık 4 saat süren törende, Fransız performansçılar da sahnedeydi.

Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosu, Drag Queen gösterisiyle canlandırıldı.

Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosu, Drag Queen gösterisiyle canlandırıldı.

Dine hakaret olarak algılanan bu performans, sayısız eleştirinin hedefi haline gelirken Fransa Katolik Kilisesi harekete geçti. Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, 'derin bir üzüntü duyulduğu' belirtildi.

Dünya genelinde tepki çeken performans hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı;

Gösterinin en dikkat çekici ismi ise "Yarı çıplak mavi adam" olarak anılmaya başlanan, Yunan Şarap tanrısı Dionysos'u canlandıran Fransız Şovmen Philippe Katerine oldu.

Gösterinin en dikkat çekici ismi ise "Yarı çıplak mavi adam" olarak anılmaya başlanan, Yunan Şarap tanrısı Dionysos'u canlandıran Fransız Şovmen Philippe Katerine oldu.

Katerine, bir masanın üzerinde, yiyeceklerin arasında uzanmış ve baştan aşağı parıltılı mavi bir boya ile kaplanmıştı.

CNN'e röportaj veren Katerine "Nue (Çıplak)" isimli şarkısını Gazze ve Ukrayna'daki savaşlardan esinlenerek 'barış için' söylediği bir mesaj olduğunu belirtti.

CNN'e röportaj veren Katerine "Nue (Çıplak)" isimli şarkısını Gazze ve Ukrayna'daki savaşlardan esinlenerek 'barış için' söylediği bir mesaj olduğunu belirtti.

'Çıplak kalsaydık savaşlar olur muydu? Cevap belki de hayır çünkü çıplakken bir silahı ya da hançeri saklayamazsınız” diyen Katerine, çıplak olmayı zararsız olmakla ilişkilendirdiğini belirtti.

Katerine, insanları şoke ettiği için "çok üzgün" olduğunu ve "niyetinin asla bu olmadığını" belirterek yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.

Katerine, insanları şoke ettiği için "çok üzgün" olduğunu ve "niyetinin asla bu olmadığını" belirterek yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.

Hristiyan olarak yetiştirildiğini söyleyen Fransız performans sanatçıcısı, diniyle ilgili en iyi şeyin affedicilik olduğunu ekleyerek 'Olimpiyat Oyunlarının ortaya çıkışının ardındaki fikir de buydu. Bu yüzden oraya sadece bu şarkıyı söylemek için geldim.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Çünkü işin özüne indiğimizde, mesele hiç de 'Son Akşam Yemeği'ni temsil etmek değildi.”

"Çünkü işin özüne indiğimizde, mesele hiç de 'Son Akşam Yemeği'ni temsil etmek değildi.”

Eleştirilerin ardından insanların neden üzüldüğünü anlamak için performansını yeniden izlediğini söyleyen Katerine, '“Çok renkli, uzlaşmacı ve barışçıl bir şey gördüm” diyerek şaşırdığını ve aslında performansın amacının ''Son Akşam Yemeği'ni temsil etmek olmadığını' belirtti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
8
6
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın