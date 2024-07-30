Olimpiyatlardaki Tartışmalı Performansçı 'Mavi Adam'dan Çıplaklık Savunması

Hristiyan olarak yetiştirildiğini söyleyen Fransız performans sanatçıcısı, diniyle ilgili en iyi şeyin affedicilik olduğunu ekleyerek 'Olimpiyat Oyunlarının ortaya çıkışının ardındaki fikir de buydu. Bu yüzden oraya sadece bu şarkıyı söylemek için geldim.” ifadelerini kullandı.