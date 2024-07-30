Olimpiyatlardaki Tartışmalı Performansçı 'Mavi Adam'dan Çıplaklık Savunması
Olimpiyatlardaki Tartışmalı Performansçı 'Mavi Adam'dan Çıplaklık Savunması
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, birbirinden renkli sahnelere tanıklık etti. Açılış töreninde Hz. İsa'yı konu alan Son akşam Yemeği tablosunun tasviri, Drag Queen performansıyla canlandırıldı. Katolik Kilisesi başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki yağarken, performansın ön planda olan ismi 'Mavi Adam'dan bir savunma geldi.
Kaynak: CNN Sports
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2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışı, dünya genelinde takip edilen renkli performanslarla düzenlendi.
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Törende, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosu, Drag Queen gösterisiyle canlandırıldı.
Gösterinin en dikkat çekici ismi ise "Yarı çıplak mavi adam" olarak anılmaya başlanan, Yunan Şarap tanrısı Dionysos'u canlandıran Fransız Şovmen Philippe Katerine oldu.
CNN'e röportaj veren Katerine "Nue (Çıplak)" isimli şarkısını Gazze ve Ukrayna'daki savaşlardan esinlenerek 'barış için' söylediği bir mesaj olduğunu belirtti.
Katerine, insanları şoke ettiği için "çok üzgün" olduğunu ve "niyetinin asla bu olmadığını" belirterek yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.
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"Çünkü işin özüne indiğimizde, mesele hiç de 'Son Akşam Yemeği'ni temsil etmek değildi.”
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