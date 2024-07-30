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Olimpiyatlarda Sporculara Dağıtılan Özel Mesajlı Prezervatifler

Olimpiyatlarda Sporculara Dağıtılan Özel Mesajlı Prezervatifler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 10:36

2020 Olimpiyatları'nın korona gölgesinde gerçekleşmesiyle, oyuncuların yakınlaşmasını önlemek için 'seks savar' yataklar kullanılmıştı. 2024 yılı Olimpiyatları'nda da bu yatakların yer aldığı görüldü. Fakat bir farkla!

Olimpiyat komitesi, sporculara özel tasarlanan mesajlı prezervatifleri paylaştı.

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Her 4 yılda bir gerçekleşen Olimpiyatlar, geldi çattı!

Her 4 yılda bir gerçekleşen Olimpiyatlar, geldi çattı!

Paris'de düzenlenen 2024 Olimpiyatları, oldukça tartışmalı bir gösterinin ardından resmi olarak başladı. Bugüne kadar olimpiyatlarla ilgili pek çok şaşırtıcı bilgi öğrendik.

2020 Olimpiyatları'nda kullanılan 'seks savar' yatakların Paris'de de yer aldığı görüldü.

2020 Olimpiyatları'nda kullanılan 'seks savar' yatakların Paris'de de yer aldığı görüldü.

Korona günlerinde sporcuların yakınlaşmasını önlemek için böyle bir önlem alınmıştı. Paris'e giden sporcular, seks savar karton yatakların burada da olduğunu gördü!

Detaylara burada yer vermiştik;

Bu özel yatakların yanısıra, sporculara özel mesajlar taşıyan prezervatifler tasarlandığı da ortaya çıktı!

Bu özel yatakların yanısıra, sporculara özel mesajlar taşıyan prezervatifler tasarlandığı da ortaya çıktı!

Olimpiyat sporcularının resmi komitesi, sosyal medya hesabından özel tasarım prezervatifleri paylaştı.

Peki bu prezervatiflerin üzerinde neler yazıyor? 👇🏻

"Takmak için altın madalyalı olmana gerek yok"

"Takmak için altın madalyalı olmana gerek yok"

"Performansı bir kenara bırak, partnerini dinle."

"Performansı bir kenara bırak, partnerini dinle."
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"Adil oyun, güvenli oyun. Öncelik onay"

"Adil oyun, güvenli oyun. Öncelik onay"

"Zaferden daha fazlasını paylaşma. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koru."

"Zaferden daha fazlasını paylaşma. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koru."

"Aşk alanında adil oyna: önce onay al!"

"Aşk alanında adil oyna: önce onay al!"

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