Olimpiyatlarda Sporculara Dağıtılan Özel Mesajlı Prezervatifler
Olimpiyatlarda Sporculara Dağıtılan Özel Mesajlı Prezervatifler
2020 Olimpiyatları'nın korona gölgesinde gerçekleşmesiyle, oyuncuların yakınlaşmasını önlemek için 'seks savar' yataklar kullanılmıştı. 2024 yılı Olimpiyatları'nda da bu yatakların yer aldığı görüldü. Fakat bir farkla!
Olimpiyat komitesi, sporculara özel tasarlanan mesajlı prezervatifleri paylaştı.
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Her 4 yılda bir gerçekleşen Olimpiyatlar, geldi çattı!
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2020 Olimpiyatları'nda kullanılan 'seks savar' yatakların Paris'de de yer aldığı görüldü.
Bu özel yatakların yanısıra, sporculara özel mesajlar taşıyan prezervatifler tasarlandığı da ortaya çıktı!
"Takmak için altın madalyalı olmana gerek yok"
"Performansı bir kenara bırak, partnerini dinle."
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"Adil oyun, güvenli oyun. Öncelik onay"
"Zaferden daha fazlasını paylaşma. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koru."
"Aşk alanında adil oyna: önce onay al!"
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