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Olimpiyat Açılışında Bayrak Taşırken Alyansını Düşüren Sporcudan Eşine Romantik Özür

Olimpiyat Açılışında Bayrak Taşırken Alyansını Düşüren Sporcudan Eşine Romantik Özür

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 11:30

2024 Paris Olimpiyatları, oldukça tartışmalı bir törenin ardından resmen başladı. Ülkeler, kendilerini temsil eden sporcularla geçiş törenine katıldı. İtalya'nın bayrağını taşıyan sporcu ise altın madalyalı Gianmarco Tamberi oldu.

Fakat Tamberi'nin başına talihsiz bir olay geldi! Başarılı sporcu, alyansını Seine Nehri'ne düşürdü.

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Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde, sporcular ülkelerini temsil etmek için geçit töreninde yer aldılar. Sporcular, ülkelerinin bayraklarını büyük bir gururla taşıdı.

Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde, sporcular ülkelerini temsil etmek için geçit töreninde yer aldılar. Sporcular, ülkelerinin bayraklarını büyük bir gururla taşıdı.

İtalya'nın bayrağını taşıyan isim ise altın madalyalı Gianmarco Tamberi oldu.

Tamberi, daha önce ülkesine yüksek atlama alanında altın madalya kazandırmıştı. 2024 yılının favorileri arasında da yer almayı başardı!

Tamberi, daha önce ülkesine yüksek atlama alanında altın madalya kazandırmıştı. 2024 yılının favorileri arasında da yer almayı başardı!

Gelin görün ki ülkesinin bayrağını taşıyan başarılı sporcu, geçiş töreni sırasında alyansını Seine Nehri'ne düşürdü!

Gelin görün ki ülkesinin bayrağını taşıyan başarılı sporcu, geçiş töreni sırasında alyansını Seine Nehri'ne düşürdü!

Çok üzgün olduğunu söyleyen sporcu, sosyal medya hesabından eşine bir özür mektubu paylaştı.

Son birkaç ayda çok fazla kilo verdiğini söyleyen Tamberi, "Özür dilerim aşkım, çok özür dilerim" diyerek "çok fazla su vardı, o anda yaptığımız şeyin de heyecanına kapıldım..." açıklamasında bulundu.

Son birkaç ayda çok fazla kilo verdiğini söyleyen Tamberi, "Özür dilerim aşkım, çok özür dilerim" diyerek "çok fazla su vardı, o anda yaptığımız şeyin de heyecanına kapıldım..." açıklamasında bulundu.

Teknenin içerisinde yüzüğün düştüğünü gören ve parmağından kayışını hisseden Tamberi, 'böyle bir şey olacaksa, yüzüğümü kaybetmek için aşk şehrinden daha iyi bir yer düşünemezdim' diyerek eşini de yüzüğünü nehre atmaya davet etti.

"İşte o zaman sonsuza dek birlikte kalacaklar ve yeminlerimizi yenilemek için bir nedenimiz daha olacak."

"İşte o zaman sonsuza dek birlikte kalacaklar ve yeminlerimizi yenilemek için bir nedenimiz daha olacak."

“Eğer bir özür uydurmak zorunda kalsaydım asla bu kadar yaratıcı olamazdım. Bence dünkü kabahatin büyük bir şiirsel yanı olabilir ve eğer istersen seninkini de o nehre atarız, böylece sonsuza dek birlikte olurlar ve her zaman istediğin gibi yeminlerimizi yenilemek ve yeni bir evlilik yapmak için bir bahanemiz daha olur.”

Tamberi'nin özrü kadar shoplu fotoğrafı da takdire şayan!

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