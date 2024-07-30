Olimpiyat Açılışında Bayrak Taşırken Alyansını Düşüren Sporcudan Eşine Romantik Özür

“Eğer bir özür uydurmak zorunda kalsaydım asla bu kadar yaratıcı olamazdım. Bence dünkü kabahatin büyük bir şiirsel yanı olabilir ve eğer istersen seninkini de o nehre atarız, böylece sonsuza dek birlikte olurlar ve her zaman istediğin gibi yeminlerimizi yenilemek ve yeni bir evlilik yapmak için bir bahanemiz daha olur.”