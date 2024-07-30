Olimpiyat Açılışında Bayrak Taşırken Alyansını Düşüren Sporcudan Eşine Romantik Özür
Olimpiyat Açılışında Bayrak Taşırken Alyansını Düşüren Sporcudan Eşine Romantik Özür
2024 Paris Olimpiyatları, oldukça tartışmalı bir törenin ardından resmen başladı. Ülkeler, kendilerini temsil eden sporcularla geçiş törenine katıldı. İtalya'nın bayrağını taşıyan sporcu ise altın madalyalı Gianmarco Tamberi oldu.
Fakat Tamberi'nin başına talihsiz bir olay geldi! Başarılı sporcu, alyansını Seine Nehri'ne düşürdü.
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Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde, sporcular ülkelerini temsil etmek için geçit töreninde yer aldılar. Sporcular, ülkelerinin bayraklarını büyük bir gururla taşıdı.
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Tamberi, daha önce ülkesine yüksek atlama alanında altın madalya kazandırmıştı. 2024 yılının favorileri arasında da yer almayı başardı!
Gelin görün ki ülkesinin bayrağını taşıyan başarılı sporcu, geçiş töreni sırasında alyansını Seine Nehri'ne düşürdü!
Son birkaç ayda çok fazla kilo verdiğini söyleyen Tamberi, "Özür dilerim aşkım, çok özür dilerim" diyerek "çok fazla su vardı, o anda yaptığımız şeyin de heyecanına kapıldım..." açıklamasında bulundu.
"İşte o zaman sonsuza dek birlikte kalacaklar ve yeminlerimizi yenilemek için bir nedenimiz daha olacak."
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