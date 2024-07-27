Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Son Akşam Yemeği Gösterisine Tepki Yağdı
Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Son Akşam Yemeği Gösterisine Tepki Yağdı
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Drag Queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun tasviri, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle birçok kesimin tepkisini topladı.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada 'Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” denildi.
Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
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Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.
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Törende sergilenen performanslar ise, LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun Drag Queen gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.
Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
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