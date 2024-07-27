Görüş Bildir
Haberler
Spor
Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Son Akşam Yemeği Gösterisine Tepki Yağdı

Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Son Akşam Yemeği Gösterisine Tepki Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 18:21

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Drag Queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun tasviri, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle birçok kesimin tepkisini topladı. 

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada 'Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” denildi. 

Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında dün Sen Nehri'nde yapılan açılış töreninde, 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahta geçit yaptı. Yaklaşık 4 saat süren tören, canlı performansların yanı sıra hazırlanan videolarla desteklenen televizyon yayınlarıyla dünya genelinde takip edildi.

Törende sergilenen performanslar ise, LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun Drag Queen gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Törende sergilenen performanslar ise, LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun Drag Queen gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı.

Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal, X hesabından, "Paris 2024 açılış törenini izleyen ve Son Akşam Yemeği'nin bu 'drag queen' parodisi karşısında hakarete uğradığını hisseden dünyadaki tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık" açıklamasını yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Son Akşam Yemeği tablosu ve törendeki performansının yer aldığı bir resmi paylaşarak tepkisini ortaya koydu. Lavalette, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" ifadelerini kullandı.

Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
4
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın