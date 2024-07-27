Paris Olimpiyat Oyunları Açılışındaki Son Akşam Yemeği Gösterisine Tepki Yağdı

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Drag Queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan Son Akşam Yemeği tablosunun tasviri, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle birçok kesimin tepkisini topladı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada 'Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz” denildi.

Fransız avukat Fabrice di Vizio, X hesabından yaptığı açıklamada, Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun Olimpiyat Oyunları açılışında drag queen gösterisiyle canlandırılmasına ilişkin, 29 Temmuz'da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.