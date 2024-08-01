Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın Dövmesindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!
Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın Dövmesindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, ülkemize atıcılık branşındaki ilk madalyayı getirdi. Yusuf Dikeç dünyanın gündemine otururken, Şevval İlayda Tarhan'ın dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize ilk atıcılık madalyasını kazandırdı.
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Dikeç, ekipmansız çıktığı maçın ardından dünya gündemine oturdu. Binlece kişi Dikeç'in bu başarısını övmeye başladı!
Yusuf Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele etti. Tarhan ise henüz 24 yaşında!
Annesinin desteğiyle atıcılık sporuna başlayan Tarhan, yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgileniyor.
Peki Şevval İlayda Tarhan'ın dövmesindeki detayı görmüş müydünüz?
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Hem oldukça motive edici hem de estetik!
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Başarılarının devamını dileriz!
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