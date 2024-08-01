Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın Dövmesindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!

Son olarak Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazanan Tarhan, bugüne kadar pek çok başarıya da imza atmıştı.

2024 Olimpiyatları'ndaki başarısı da kendisinin yolunun çok parlak olduğunun bir göstergesi adeta.