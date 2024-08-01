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Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın Dövmesindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!

Milli Atıcı Şevval İlayda Tarhan'ın Dövmesindeki Ayrıntıyı Görmelisiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 14:06

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, ülkemize atıcılık branşındaki ilk madalyayı getirdi. Yusuf Dikeç dünyanın gündemine otururken, Şevval İlayda Tarhan'ın dövmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize ilk atıcılık madalyasını kazandırdı.

Milli atıcılarımız Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, ülkemize ilk atıcılık madalyasını kazandırdı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada altın madalyaya uzanan taraf, 16-14'lük skorla Sırbistan olurken milli isimler, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dikeç, ekipmansız çıktığı maçın ardından dünya gündemine oturdu. Binlece kişi Dikeç'in bu başarısını övmeye başladı!

Dikeç, ekipmansız çıktığı maçın ardından dünya gündemine oturdu. Binlece kişi Dikeç'in bu başarısını övmeye başladı!

51 yaşındaki milli sporcumuz, iki gündür sosyal medyanın dilinden düşmüyor desek yeridir.

Haliyle Yusuf Dikeç'in kim olduğu da büyük bir merak konusu oldu.

Yusuf Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele etti. Tarhan ise henüz 24 yaşında!

Yusuf Dikeç, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele etti. Tarhan ise henüz 24 yaşında!

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Tarhan, Ulusal ve Avrupa gençlerin yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarının da sahibi.

Annesinin desteğiyle atıcılık sporuna başlayan Tarhan, yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgileniyor.

Annesinin desteğiyle atıcılık sporuna başlayan Tarhan, yaklaşık 15 yıldır bu sporla ilgileniyor.

Son olarak Polonya'nın Wrocław kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazanan Tarhan, bugüne kadar pek çok başarıya da imza atmıştı.

2024 Olimpiyatları'ndaki başarısı da kendisinin yolunun çok parlak olduğunun bir göstergesi adeta.

Peki Şevval İlayda Tarhan'ın dövmesindeki detayı görmüş müydünüz?

Peki Şevval İlayda Tarhan'ın dövmesindeki detayı görmüş müydünüz?
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Hem oldukça motive edici hem de estetik!

Hem oldukça motive edici hem de estetik!

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Başarılarının devamını dileriz!

Başarılarının devamını dileriz!
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