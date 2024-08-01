Can Arat'tan Çok Konuşulacak İtiraf: "İsmail Kartal Beni Zorla Cuma Namazına Götürdü"
Can Arat'tan Çok Konuşulacak İtiraf: "İsmail Kartal Beni Zorla Cuma Namazına Götürdü"
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Hristiyan olduğunu söyleyen Can Arat, yardımcı antrenör olduğu sırada İsmail Kartal tarafından Cuma namazına götürüldüğünü söyledi.
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24caratdigitale YouTube kanalında Serbay Şenkal'le yaptığı programda konuya değinen Can Arat, İsmail Kartal'ın gayrimüslim olduğunu bildiği halde böyle bir davette bulunduğunu söyledi.
"ismail Hoca, Cuma namazına gitmediğimi görünce masörü yolladı."
"Gayrimüslim olduğum halde Cuma namazına gittim"
Serbay Şenkal, "Tersini düşünelim, bir Müslüman oyuncuyu yabancı bir hoca zorla Pazar ayinine götürse iyi bir şey mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
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Can Arat, son olarak "Ben Müslüman olabilirdim ama bir kötü Müslüman yüzünden olmayı reddettim. O da Cihat Arslan. Onu tanıdıktan sonra Müslüman olmak istemedim" dedi.
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