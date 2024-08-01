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Can Arat'tan Çok Konuşulacak İtiraf: "İsmail Kartal Beni Zorla Cuma Namazına Götürdü"

Can Arat'tan Çok Konuşulacak İtiraf: "İsmail Kartal Beni Zorla Cuma Namazına Götürdü"

Fenerbahçe
hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 18:22 Son Güncelleme: 01.08.2024 - 18:44

Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat, İsmail Kartal önemli bir iddiada bulundu. YouTube'da Serbay Şenkal'ın konuğu olan Can Arat çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Hristiyan olduğunu söyleyen Can Arat, yardımcı antrenör olduğu sırada İsmail Kartal tarafından Cuma namazına götürüldüğünü söyledi.

Hristiyan olduğunu söyleyen Can Arat, yardımcı antrenör olduğu sırada İsmail Kartal tarafından Cuma namazına götürüldüğünü söyledi.

24caratdigitale YouTube kanalında Serbay Şenkal'le yaptığı programda konuya değinen Can Arat, İsmail Kartal'ın gayrimüslim olduğunu bildiği halde böyle bir davette bulunduğunu söyledi.

24caratdigitale YouTube kanalında Serbay Şenkal'le yaptığı programda konuya değinen Can Arat, İsmail Kartal'ın gayrimüslim olduğunu bildiği halde böyle bir davette bulunduğunu söyledi.

"ismail Hoca, Cuma namazına gitmediğimi görünce masörü yolladı."

"ismail Hoca, Cuma namazına gitmediğimi görünce masörü yolladı."

Can Arat, 'İsmail Hoca gayrimüslim olduğumu biliyor. Takım olarak Cuma namazına gidildi. Benim orada olmadığımı görünce masörle beni otelden aldırmak istiyor. Çağırıyor, Cuma namazındayız sen de gel' diyor.

"Gayrimüslim olduğum halde Cuma namazına gittim"

"Gayrimüslim olduğum halde Cuma namazına gittim"

Serbay Şenkal'ın 'hoca durumunu bilmiyor mu?' demesi üzerine Can Arat, 'Biliyor ama Allah'a giden bir yol bu da dedim ve gittim namaza. Zorla demeyelim ama direnmedim ben de aslında. Ben ortamı bozmaya çalışan biri olmadım hiç'

Serbay Şenkal, "Tersini düşünelim, bir Müslüman oyuncuyu yabancı bir hoca zorla Pazar ayinine götürse iyi bir şey mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

Serbay Şenkal, "Tersini düşünelim, bir Müslüman oyuncuyu yabancı bir hoca zorla Pazar ayinine götürse iyi bir şey mi?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
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Can Arat, son olarak "Ben Müslüman olabilirdim ama bir kötü Müslüman yüzünden olmayı reddettim. O da Cihat Arslan. Onu tanıdıktan sonra Müslüman olmak istemedim" dedi.

Can Arat, son olarak "Ben Müslüman olabilirdim ama bir kötü Müslüman yüzünden olmayı reddettim. O da Cihat Arslan. Onu tanıdıktan sonra Müslüman olmak istemedim" dedi.

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