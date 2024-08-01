Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize bir güzel haber de milli boksör Busenaz Sürmeneli'den geldi. 26 yaşındaki yıldız, dev organizasyonda çeyrek finale yazdırmayı başardı.
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Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya’dan Aneta Rygielska’yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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