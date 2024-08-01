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Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

etiket Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 14:08

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize bir güzel haber de milli boksör Busenaz Sürmeneli'den geldi. 26 yaşındaki yıldız, dev organizasyonda çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya’dan Aneta Rygielska’yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya’dan Aneta Rygielska’yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Rakibini 4-1'le geçen Sürmeneli, 3 Ağustos Cumartesi günü yarı final için ringe çıkacak.

Rakibini 4-1'le geçen Sürmeneli, 3 Ağustos Cumartesi günü yarı final için ringe çıkacak.

Galibiyet anı 👇

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