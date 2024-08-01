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Barış Alper Hayranı Arkadaşına Futbolcunun Maketini Yapan Kadın Güldürdü

Barış Alper Hayranı Arkadaşına Futbolcunun Maketini Yapan Kadın Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 16:42

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Euro 2024 ile birlikle hayran kitlesi daha da artan Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Barış Alper hayranı arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir kadın da hazırladığı hediyeyle konuşuluyor. Üşenmeden, el emeğiyle Barış Alper maketi hazırlayan kadına beğeniler yağıyor.

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“Kankam Barış Alper ile kafayı bozmuştu ben de gerekeni yaptım” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşim aldı.

“Kankam Barış Alper ile kafayı bozmuştu ben de gerekeni yaptım” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşim aldı.

Önce futbolcunun boydan bir fotoğrafını çıktı aldı. Ardından ise el yeteneğini konuşturarak maket haline getirdi.

Önce futbolcunun boydan bir fotoğrafını çıktı aldı. Ardından ise el yeteneğini konuşturarak maket haline getirdi.

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