Barış Alper Hayranı Arkadaşına Futbolcunun Maketini Yapan Kadın Güldürdü

Euro 2024 ile birlikle hayran kitlesi daha da artan Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Barış Alper hayranı arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir kadın da hazırladığı hediyeyle konuşuluyor. Üşenmeden, el emeğiyle Barış Alper maketi hazırlayan kadına beğeniler yağıyor.
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“Kankam Barış Alper ile kafayı bozmuştu ben de gerekeni yaptım” notuyla paylaşımı yapan kadın kısa sürede etkileşim aldı.
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Önce futbolcunun boydan bir fotoğrafını çıktı aldı. Ardından ise el yeteneğini konuşturarak maket haline getirdi.
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