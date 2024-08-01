Barış Alper Hayranı Arkadaşına Futbolcunun Maketini Yapan Kadın Güldürdü

Euro 2024 ile birlikle hayran kitlesi daha da artan Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor. Barış Alper hayranı arkadaşına sürpriz yapmak isteyen bir kadın da hazırladığı hediyeyle konuşuluyor. Üşenmeden, el emeğiyle Barış Alper maketi hazırlayan kadına beğeniler yağıyor.