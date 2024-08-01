Görüş Bildir
Haberler
Spor
İstediğini Alamadı, Yuvadan Uçtu: Galatasaray'ın Genç Yıldızı Hamza Akman Danimarka Ekibiyle Anlaştı

İstediğini Alamadı, Yuvadan Uçtu: Galatasaray'ın Genç Yıldızı Hamza Akman Danimarka Ekibiyle Anlaştı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 21:44

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımdan beklediği sözleşmeyi alamayınca yuvadan ayrılmaya karar verdi. Genç futbolcu Danimarka'nın yolunu tuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'da umut vaat eden isimlerden olan ancak bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Hamza Akman, Galatasaray'dan beklediği yanıtı alamadı.

Galatasaray'da umut vaat eden isimlerden olan ancak bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Hamza Akman, Galatasaray'dan beklediği yanıtı alamadı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyerek adından söz ettiren Ayhan Akman'ın oğlu olmasıyla dikkatleri çeken Hamza, altyapı performansıyla kısa sürede A takım seviyesinde antrenmanlara çıkmıştı. Babasının Galatasaray'daki nüfuzu yüzünden zaman zaman eleştirilen isim bugün kulübüyle yolları ayırdı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyerek adından söz ettiren Ayhan Akman'ın oğlu olmasıyla dikkatleri çeken Hamza, altyapı performansıyla kısa sürede A takım seviyesinde antrenmanlara çıkmıştı. Babasının Galatasaray'daki nüfuzu yüzünden zaman zaman eleştirilen isim bugün kulübüyle yolları ayırdı.

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren genç oyuncuyla yeni kontrat imzalanmadı.

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren genç oyuncuyla yeni kontrat imzalanmadı.

Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde 3 maçta forma giyen Hamza Akman, 1 gol atarken takımına 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde 3 maçta forma giyen Hamza Akman, 1 gol atarken takımına 1 asistlik katkı verdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın