İstediğini Alamadı, Yuvadan Uçtu: Galatasaray'ın Genç Yıldızı Hamza Akman Danimarka Ekibiyle Anlaştı
İstediğini Alamadı, Yuvadan Uçtu: Galatasaray'ın Genç Yıldızı Hamza Akman Danimarka Ekibiyle Anlaştı
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımdan beklediği sözleşmeyi alamayınca yuvadan ayrılmaya karar verdi. Genç futbolcu Danimarka'nın yolunu tuttu.
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Galatasaray'da umut vaat eden isimlerden olan ancak bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Hamza Akman, Galatasaray'dan beklediği yanıtı alamadı.
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Galatasaray ve Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyerek adından söz ettiren Ayhan Akman'ın oğlu olmasıyla dikkatleri çeken Hamza, altyapı performansıyla kısa sürede A takım seviyesinde antrenmanlara çıkmıştı. Babasının Galatasaray'daki nüfuzu yüzünden zaman zaman eleştirilen isim bugün kulübüyle yolları ayırdı.
Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren genç oyuncuyla yeni kontrat imzalanmadı.
Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde 3 maçta forma giyen Hamza Akman, 1 gol atarken takımına 1 asistlik katkı verdi.
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