Süper Kupa'nın Hakemi Açıklandı, Galatasaray ve Beşiktaşlılar "Hakem Sizi Tutuyor" Yarışına Girdi
Süper Kupa'nın Hakemi Açıklandı, Galatasaray ve Beşiktaşlılar "Hakem Sizi Tutuyor" Yarışına Girdi
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak isim belli oldu. Atilla Karaoğlan'ın duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada taraftarlar yine hakemden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Galatasaraylılara göre Karaoğlan Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlılara göre ise Karaoğlan, Galatasaray'ı tutuyor.
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Süper Kupa'da hakem açıklanır açıklanmaz yine sosyal medya birbirine girdi. İki finalist takımın taraftarlarının da emin olduğu bir şey var: Hakem rakiplerini tutuyor!
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