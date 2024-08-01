Süper Kupa'nın Hakemi Açıklandı, Galatasaray ve Beşiktaşlılar "Hakem Sizi Tutuyor" Yarışına Girdi

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nde düdük çalacak isim belli oldu. Atilla Karaoğlan'ın duyurulmasıyla birlikte sosyal medyada taraftarlar yine hakemden memnuniyetsizliğini dile getirdi. Galatasaraylılara göre Karaoğlan Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlılara göre ise Karaoğlan, Galatasaray'ı tutuyor.