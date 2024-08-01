Enkazdan Olimpiyata! Milli Atıcımız Rümeysa Pelin Kaya'nın İlham Veren Hikayesi

Olimpiyat oyunları bir sporcunun çıkabileceği en yüksek seviye. Asıl hedef madalya olsa da dünya çapında aynı branştan binlerce sporcuyu geçerek olimpik ruhu hissetmek çok ayrı bir prestij. Paris 2024'e katılan milli sporcularımızdan biri de atıcılık branşında Rümeysa Pelin Kaya.