Enkazdan Olimpiyata! Milli Atıcımız Rümeysa Pelin Kaya'nın İlham Veren Hikayesi
Enkazdan Olimpiyata! Milli Atıcımız Rümeysa Pelin Kaya'nın İlham Veren Hikayesi
Olimpiyat oyunları bir sporcunun çıkabileceği en yüksek seviye. Asıl hedef madalya olsa da dünya çapında aynı branştan binlerce sporcuyu geçerek olimpik ruhu hissetmek çok ayrı bir prestij. Paris 2024'e katılan milli sporcularımızdan biri de atıcılık branşında Rümeysa Pelin Kaya.
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İki gün süren kadınlar trap elemelerinde 125 atışta 117 isabet sağlayan milli atıcımız ilk 6'ya kalamasa da azmiyle takdiri hak etti.
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2000 doğumlu Kaya pek çok madalya sahibi bir sporcumuz. Dünya Kupası, Akdeniz Olimpiyatları gibi prestijli turnuvalara katılan Kaya'nın pek çok madalyası bulunuyor.
Normalde Kocaeli'de idman yapan Kaya, hem idman yapmak hem de ailesini görmek için gittiği memleketi Kahramanmaraş'ta depreme yakalandı. Evleri zarar gördü, akrabalarını kaybetti.
Ancak 20 gün sonra kendisi için çok önemli bir organizasyon vardı... Katar'da düzenlenen Dünya Kupası.
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