Kaş'ta Nerede Kalınır? En İyi Kaş Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Antalya'nın bir ilçesi olan Kaş, ülkemizin önemli turizm noktalarından biri. Kaş, Antik Çağlardan beri dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla Kaş'ın yalnızca doğal güzellikleri değil, tarihi zenginliği de oldukça etkileyici. Parlak güneşi, masmavi denizi, yemyeşil ormanlarıyla gelin, Kaş'ı biraz daha yakından tanıyalım.

Kaş'ın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Kaş, Türkiye'nin güneybatısında, Antalya'ya bağlı bir tatil beldesi. Toros Dağları'nın eteklerinde, masmavi denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeken Kaş, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi zenginliğiyle öne çıkıyor. Akdeniz’e bakan sarp kayalıkları, tertemiz koyları ve tarihi Likya Yolu'nun bir parçası olmasıyla Kaş, doğaseverlerin gözdesi haline geliyor.

Kaş'a Nasıl Gidilir?

Kaş'a hem karayolu hem de kavayoluyla ulaşım sağlanabilir. Kaş’a ulaşım için en yakın havalimanı Antalya Havalimanı’dır. Antalya’dan Kaş’a kara yoluyla yaklaşık 3 saat sürer. Dalaman Havalimanı da Kaş’a oldukça yakındır ve özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilir. Kaş'a direkt otobüs seferleri de vardır. Fethiye, Demre ve Kalkan'dan minibüsler kalkar.

Kaş'ta En İyi Tatil Zamanı

Ilıman bir iklimde yer alan Kaş, bütün yıl boyunca ziyaret edilebilir. Fakat ideal bir tatil için Kaş'ın en uygun zamanı Mayıs ila Ekim arasıdır. Özellikle Haziran-Eylül arasında deniz sıcaklığı yüksektir ve keyifli bir yaz tatili sunar. Daha saki bir tatil isteyenler ise Eylül ve Ekim aylarını tercih edebilir. Doğa yürüyüşü, dalış ve tarihi geziler gibi aktiviteler için de bu dönemler idealdir.

Kaş'ta Ne Yenir?

Kaş, Ege ve Akdeniz’in taze lezzetlerini bir araya getirir. Zeytinyağlı mezeler, taze balıklar, deniz ürünleri ve yöresel otlarla hazırlanan yemekler burada öne çıkar. Kaş’a geldiğinizde mutlaka karides güveç, kalamar tava, ahtapot salatası gibi deniz ürünlerini tatmalısınız. Ayrıca doğal yopurt, keçi peyniri ve zeytinyağı da denemeyi ihmal etmeyin!

Kaş'ta Gezilecek En Güzel Yerler

Kaş, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dolu bir destinasyon! İşte Kaş'ta mutlaka görülmesi gereken yerler: