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Kaş'ta Nerede Kalınır? En İyi Kaş Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Kaş'ta Nerede Kalınır? En İyi Kaş Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil Kaş
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 14:02

Tatil rotanızı Antalya'ya çevirdiyseniz popüler destinasyonlardan biri olan Kaş'ı da değerlendirebilirsiniz! Güneşi, denizi, doğası ve tarihiyle Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli tatil bölgelerinden biri olan Kaş, unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır. Birbirinden farklı aktivitelerle dolu dolu bir tatil geçirmek isteyenler için uygun olan Kaş'ta farklı tercihler için uygun seçenekler de bulunuyor. Kaş'ta bir tatil planlıyor ve en uygun, en iyi otelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Butik otellerden denize sıfır otellere, Kaş'ın en güzel otellerini burada bulabilirsiniz.

Hazırsanız, Kaş tatil rehberimizi başlatıyoruz :)

İşte, Kaş'ta bütçenize en uygun konaklama alternatifleri ve en güzel oteller!

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Kaş Hakkında Genel Bilgiler

Kaş Hakkında Genel Bilgiler

Antalya'nın bir ilçesi olan Kaş, ülkemizin önemli turizm noktalarından biri. Kaş, Antik Çağlardan beri dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla Kaş'ın yalnızca doğal güzellikleri değil, tarihi zenginliği de oldukça etkileyici. Parlak güneşi, masmavi denizi, yemyeşil ormanlarıyla gelin, Kaş'ı biraz daha yakından tanıyalım.

Kaş'ın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Kaş, Türkiye'nin güneybatısında, Antalya'ya bağlı bir tatil beldesi. Toros Dağları'nın eteklerinde, masmavi denizi ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeken Kaş, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi zenginliğiyle öne çıkıyor. Akdeniz’e bakan sarp kayalıkları, tertemiz koyları ve tarihi Likya Yolu'nun bir parçası olmasıyla Kaş, doğaseverlerin gözdesi haline geliyor. 

Kaş'a Nasıl Gidilir?

Kaş'a hem karayolu hem de kavayoluyla ulaşım sağlanabilir. Kaş’a ulaşım için en yakın havalimanı Antalya Havalimanı’dır. Antalya’dan Kaş’a kara yoluyla yaklaşık 3 saat sürer. Dalaman Havalimanı da Kaş’a oldukça yakındır ve özellikle yaz aylarında sıklıkla tercih edilir. Kaş'a direkt otobüs seferleri de vardır. Fethiye, Demre ve Kalkan'dan minibüsler kalkar.

Kaş'ta En İyi Tatil Zamanı

Ilıman bir iklimde yer alan Kaş, bütün yıl boyunca ziyaret edilebilir. Fakat ideal bir tatil için Kaş'ın en uygun zamanı Mayıs ila Ekim arasıdır. Özellikle Haziran-Eylül arasında deniz sıcaklığı yüksektir ve keyifli bir yaz tatili sunar. Daha saki bir tatil isteyenler ise Eylül ve Ekim aylarını tercih edebilir. Doğa yürüyüşü, dalış ve tarihi geziler gibi aktiviteler için de bu dönemler idealdir.

Kaş'ta Ne Yenir?

Kaş, Ege ve Akdeniz’in taze lezzetlerini bir araya getirir. Zeytinyağlı mezeler, taze balıklar, deniz ürünleri ve yöresel otlarla hazırlanan yemekler burada öne çıkar. Kaş’a geldiğinizde mutlaka karides güveç, kalamar tava, ahtapot salatası gibi deniz ürünlerini tatmalısınız. Ayrıca doğal yopurt, keçi peyniri ve zeytinyağı da denemeyi ihmal etmeyin!

Kaş'ta Gezilecek En Güzel Yerler

Kaş, doğal ve tarihi zenginlikleriyle dolu bir destinasyon! İşte Kaş'ta mutlaka görülmesi gereken yerler:

  • Kaputaş Plajı: Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olarak bilinir. Turkuaz rengiyle büyüleyici bir manzara sunar.

  • Kekova: Batık şehir olarak bilinen bu bölge, tekne turlarıyla keşfedilir. Kaleköy ve Simena antik kalıntıları da burada yer alır.

  • Patara Antik Kenti ve Plajı: Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle öne çıkar. Türkiye'nin en uzun plajlarından biridir.

  • Saklıkent Kanyonu: Yakın çevrede yer alan bu doğa harikası, yürüyüş ve serinleme fırsatı sunar.

  • Kaş Antik Tiyatrosu: İlçe merkezinde yer alan bu tiyatro, gün batımında harika bir manzara sunar.

  • Likya Yolu: Yürüyüş yapmayı sevenler için bölgedeki en önemli doğa rotalarından biridir.

Kaş'ta Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Kaş'ta Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Antalya'nın popüler noktalarından biri olan Kaş'ta her bütçeye uygun otel bulmak mümkün. İster daha uygun fiyatlı bir konaklama planlayın, ister daha lüks...İşte bütçenize göre Kaş otelleri:

Kaş'ta Ekonomik Otel Seçenekleri

Gecelik fiyatı 3.000 TL'den başlayan otel seçenekleri:

  • Payam Hotel

  • Kaş Artemis Hotel

  • Kaş Doğapark Otel

  • Livia Hotel Kaş

  • Elit Hotel Kaş

Kaş'ta Orta Segment Otel Seçenekleri

Gecelik fiyatı 5.000 TL'den başlayan otel seçenekleri:

  • İsinda Pansiyon

  • Sea View Hotel

  • La Kumsal Otel

  • Kaş Köy Hotel

  • Belinda Hotel

Kaş'ta Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Gecelik fiyatı 10 bin TL'den başlayan otel seçenekleri:

  • Mandalina Suites

  • Likya Residence Hotel spa

  • Suna Sun Hotel

  • Lures Hotel & Beach Club

  • Radisson Blue Hotel

Otel Tipine Göre Kaş'ta Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Kaş'ta Konaklama Rehberi

Kaş'ta nasıl bir tatil planlıyorsunuz? Deniz, kum ve güneş mi yoksa biraz tarihi esintiler de olmalı mı? Merak etmeyin, turizm cenneti olan Kaş'ta her isteğe uygun seçenek var!

Kaş'ta Aile Dostu Oteller

Çocuklu ailelerin tercihi olabilecek oteller:

  • Meis Exclusive

  • Artemis Hotel

  • Happy Hotel Kalkan

  • Kaş Medusa Hotel

Kaş'ta Butik Oteller

Sakin bir tatil isteyenler için seçenekler:

  • Likya Residence Hotel spa

  • Seatown Hotel

  • Peninsula Gardens Hotel

  • Luna Kaş Otel

Kaş'ta Denize Sıfır Oteller

Kaş'ın masmavi sularının tadını doyasıya çıkarmak isteyenler için denize sıfır oteller:

  • Lukka Exclusive Hotel

  • Atalante Hotel Kaş

  • Medusa Hotel

  • Mekvin Hotels Deniz Feneri Lighthouse

  • Sea View Otel Kaş

🐾 Kaş'ta Evcil Hayvan Dostu Oteller

Patili dostunu da yanından ayıramayanlar için seçenekler:

  • Radisson Blu Hotel Kaş

  • Mekvin Hotels Deniz Feneri Lighthouse

  • Arnna Hotel

  • Novva Hotel Kaş

  • La Salvia Hotel Kaş

Kaş'ta Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Kaş'ta Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Kaş'ta yapılacak birçok etkinlik var! Doğayla iç içe olmak da isteyebilirsiniz popüler yerlerin tadını çıkarmak da. Merak etmeyin, her isteğe uygun bir otel elbette var.

Kaş'ta Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

  • Likya Hotel

  • Lukka Exclusive Hotel

  • Hotel Sonne

  • Kaş Marina Hotel

Kaş'ta Doğa Harikalarına Yakın Oteller

  • Mina Hotel

  • Meis Exclusive Hotel

  • La Kumsal Hotel

Kaş'ta Tarihi Yerlere Yakın Oteller

  • Hideaway Hotel

  • Hotel Koza

  • Lale Hotel

Kaş Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Kaş Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Kaş tatilini daha uyguna getirmenin bazı püf noktaları var! Nasıl mı?

Kaş'ta En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Ara sezon avantajı: Temmuz–Ağustos aylarında fiyatlar zirve yapar. Ancak Mayıs, Haziran veya Eylül gibi dönemlerde fiyatlar daha uygun olabilir.

  • Fiyat karşılaştırma siteleri kullanın: Farklı sitelerde otellerin fiyatları değişiklik gösterebilir. Ayrıca otelin kendi sitesini de ziyaret etmeyi unutmayın.

  • Kaş merkez yerine çevre bölgeleri düşünün: Merkezde konaklamak pahalı olabilir. Çukurbağ Yarımadası, Kalkan, Gelemiş (Patara) gibi yakın bölgelerde çok daha uygun seçenekler bulabilirsiniz.

  • Apart, pansiyon ya da Airbnb seçeneklerine göz atın: Özellikle kalabalık seyahat ediyorsanız apart oteller ya da daire kiralamak kişi başı maliyeti ciddi şekilde düşürebilir.

  • Uzun süreli konaklama indirimlerini sorun: 4 gece ve üzeri rezervasyonlarda indirim yapabilecek yerler var!

Kaş'ta Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

  • Erken rezervasyon: Ocak–Mart döneminde yapılan rezervasyonlar, özellikle butik otellerde ciddi oranlarda indirim sağlayabilir.

  • Ücretsiz iptal seçeneklerini tercih edin: Planlarınız değişebilir. Ücretsiz iptal hakkı olan yerleri seçmek sizi stresten kurtarır.

  • Son dakika fırsatlarını kovalayın: Eğer esnek bir tatil planınız varsa, tatilden birkaç gün önce boş oda bulma şansınız olabilir. Mobil uygulamalardaki “bugünkü fırsatlar” bölümü bu konuda çok işe yarar.

  • Hafta içi daha uygun olabilir: Özellikle bayramlar ve hafta sonları yoğun olur. Hafta içi rezervasyon yaparak daha sakin bir tatil ve daha ucuz konaklama yakalayabilirsiniz.

Kaş'ta Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Sadece puana değil, yoruma odaklanın: 9 puanlı bir tesis çok iyi olabilir ama yorumlara bakmadan karar vermeyin. Hizmet, temizlik, konum gibi detaylar önemli.

  • Yorumun tarihine dikkat edin: Son 6 ayda yazılmış yorumlar daha günceldir. Otel zamanla iyileşmiş ya da bozulmuş olabilir.

  • Detaylı ve dengeli yorumları tercih edin: Aşırı övgü ya da karalama kokan yorumlar yerine, artıları ve eksileri birlikte anlatan kullanıcıları dikkate alın.

  • Kullanıcı fotoğraflarına bakın: Profesyonel çekilmiş otel fotoğrafları yanıltıcı olabilir. Gerçek tatilcilerin yüklediği görseller, tesisin güncel durumu hakkında fikir verir.

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Kaş'ta Sezona Göre Otel Seçimi

Kaş'ta Sezona Göre Otel Seçimi

Tatil öncesinde sezona göre plan yapmak daha mantıklı olabilir. Bütçeniz yorulmaz ve keyifli bir tatil şansınız olur!

Kaş'ta Yaz Sezonu Otelleri

  • Erken rezervasyon şart: Yaz sezonunda Kaş’ta yer bulmak zorlaşır, özellikle butik oteller çabuk dolar. Tatilden en az 2–3 ay önce rezervasyon yapmanız önerilir.

  • Klimasız yer seçmeyin: Temmuz ve Ağustos aylarında hava oldukça sıcak olur. Konaklama yerinizin iyi çalışan bir klima sistemine sahip olduğundan emin olun.

  • Ulaşım ve otopark sorun olabilir: Merkezdeki otellerde otopark sıkıntısı yaşanabilir. Araçla geliyorsanız otoparkı olan yerleri tercih etmeniz önemli.

  • Etkinliklere yakınlık avantajdır: Konserler, festivaller ve gece hayatı merkezde yoğunlaşır. Bu tür aktiviteler ilginizi çekiyorsa merkezi oteller avantaj sağlar.

Kaş'ta Ara Sezon Konaklama Avantajları

  • Fiyatlar ciddi oranda düşer: Yaz sezonuna göre yüzde 30-50 daha uygun fiyatlarla aynı kaliteyi bulabilirsiniz.

  • Boş odalar = pazarlık şansı: Özellikle pansiyon veya apart otellerde doğrudan iletişim kurarak pazarlık yapabilir, ekstra indirim alabilirsiniz.

  • Karmaşadan uzak sakin bir tatil: Ara sezonda Kaş’ın doğal ve tarihi güzelliklerinin tadını daha rahat çıkarabilirsiniz. Plajlar ve yollar daha tenha olur.

  • Yürüyüş ve doğa aktiviteleri için ideal: Bahar ayları doğa yürüyüşleri ve trekking rotaları için mükemmeldir. Likya Yolu’nun keyfini serin havalarda çıkarabilirsiniz.

  • Fotoğraf ve keşif için en güzel zaman: Gün ışığı yumuşar, gün batımı daha uzun sürer, kalabalık azdır. Fotoğrafçılar ve gezginler için ideal sezon diyebiliriz.

Kaş Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Kaş Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Kaş tatil planı yaparken aklınıza takılan birçok soru olabilir. Merak etmeyin, bu soruları yanıtlamak için buradayız! 

Kaş'ta arabasız gezilebilir. Otogar, Kaş'ın merkezindedir. Otogardan toplu taşıma araçlarıyla yakın çevredeki plajlara ve ören yerlerine ulaşabilirsiniz.

Antalya'dan Kaş Kaç Saat Sürüyor?

Antalya - Kaş arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 5 saat sürebilir. Antalya'dan Kaş'a araba yolculuğu ise yaklaşık 3 saattir.

Kaş Ne ile Ünlü?

Kaş, en çok Kaputaş Plajı ile meşhurdur. Kaputaş, Türkiye'nin en güzel plajlarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca Kaş'ta hediyelik olarak el yapımı takılar meşhurdur.

Kaş'ın En Güzel Köyleri

Kaş'ın birbirinden güzel koyları ve köyleri bulunur. Doğayla iç içe olan en güzel Kaş köyleri: İslamlar Köyü, Kalkan, Saklıkent

Kaş'ta Arabasız Gezilir mi?

Kaş'ta arabasız gezilebilir. Otogar, şehir merkezindedir ve otogardan plajlara, ören yerlerine ulaşım vardır. Kaş'ta toplu taşıma kullanımı pratik ve yaygındır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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