Bodrum'da Nerede Kalınır? En İyi Bodrum Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Muğla'nın bir ilçesi olan Bodrum, Türkiye'de en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle herkesi büyülemeye devam ediyor. Bodrum'un eşsiz plajları huzurlu bir tatilin güvencesi!

Bodrum'un Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Bodrum, ülkemizin güneybatısında yer alan bir ilçedir. 'Bodrum Nereye Bağlı?' sorusunun cevabı ise Muğla'dır. Bodrum, 13 ilçesi olan Muğla'nın bir ilçesidir ve nüfus bakımından ise Muğla Merkez'i ve Fethiye'yi geçerek en büyük ilçe olmuştur. Bodrum'un antik çağdaki adı Halikarnassos'dur ve Türkçe'ye Halikarnas olarak geçmiştir.

Muğla ilinin batı köşesinde yer alan Bodrum, kuzeyi batı ve güney yönlerden Ege Denizi ile çevrelenmiştir. Konumu sayesinde harika bir manzaraya sahiptir. Bodrum, yeşilin ve mavinin buluştuğu noktadır.

Bodrum'a Nasıl Gidilir?

Bodrum, ulaşım konusunda oldukça şanslıdır. Bodrum'a hem havayolu, hem karayolu hem de denizyoluyla ulaşım vardır. Bodrum'un Milas ilçesi ile ortak olan bir havalimanı vardır. Bodrum'a direkt uçuşlar düzenlenir. Bodrum'dan havalimanı yaklaşık 35 km mesafededir.

İstanbul'dan Bodrum 790 km, İzmir'den Bodrum 250 km, Ankara'dan Bodrum 715 km'dir. Bodrum, Muğla merkeze ise 110 km mesafede bulunur. Bodrum'a İstanbul'da uçakla, arabayla gidilebilir. Ayrıca Muğla merkezden otobüslerle ulaşım sağlanabilir.

Bodrum'da En İyi Tatil Zamanı

Bodrum'da tatil sezonu havalar ısınınca açılır. Fakat denizlerin daha geç ısındığını unutmamak gerekir. Nisan ayında sezon açılsa da Haziran ayı denize girmek için daha uygun olabilir. Hava durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte Bodrum'da Ekim ayına kadar tatil yapılabilir.

Yüksek sıcaklıklardan ve kalabalıklardan kaçmak istiyorsanız Nisan- Mayıs veya Eylül-Ekim ayları daha iyi bir tercih olabilir. Bodrum'daki tarihi ve doğal güzellikler ise her mevsim gezilebilir. Kış aylarında da Bodrum'u keşfetmeniz için hiçbir engel yoktur. Bodrum'da tatil için en iyi dönem ise Mayıs-Eylül arasıdır.

Bodrum'da Ne Yenir?

Turistik bir belde olan Bodrum'da her damağa hitap eden bir seçenek bulmak mümkündür. Dünya mutfağını da deneyebilir, Ege yöresinin geleneksel lezzetlerini de deneyimleyebilirsiniz. Bodrum'a gelmişken doğanın kalbinde yetişen sebzeleri, zeytinyağlıları yememek, taptaze balıkları tatmamak olmaz!

Genellikle zeytinyağlıların yaygın olduğu Bodrum'da özellikle kabak çiçeği dolması, acıot kavurması, turp otu salatası ve deniz börülcesi yemelisiniz.

Bodrum'da Gezilecek En Güzel Yerler

Deniz tatiliyle meşhur olan Bodrum, aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleriyle turistleri kendisine çeker. Turistik açıdan oldukça önemli bir konumda olan Bodrum'da gezebileceğiniz birçok yer bulunur! Örneğin;

Bodrum Kalesi: 1402 yılında Aziz Peter Kalesi adıyla inşa edilen bu kale, büyüleyici bir manzaraya sahip.

Bodrum Antik Tiyatrosu: Anadolu'nun en eski tiyatrolarından birini görmeyi kim istemez?

Akvaryum Koyu: Bu koyun adı boşuna Akvaryum değil. Sığ suları olan bu koyu mutlaka listenize ekleyin.

Bodrum Yel Değirmenleri: Yalıkavak, Merkez, Gümbet...Nereye yolunuz düşerse düşsün bu güzellikleri ve sundukları manzaraları atlamayın.

Bodrum Marina: Bodrum'un en lüks ve en merak edilen yerlerinden biri!