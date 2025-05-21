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Fethiye'de Nerede Kalınır? En İyi Fethiye Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Fethiye'de Nerede Kalınır? En İyi Fethiye Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil Fethiye
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 15:00

Kalbinizin Ege'de kalmasına sebep olacak konumlardan bir tanesi de Fethiye! Muğla'nın nispeten sakin bir ilçesi olan Fethiye, özellikle doğal güzellikleriyle meşhur. Mavinin ve yeşilin muazzam birleşimini gözler önüne seren Fethiye, Ölü Denizi ile dünyada oldukça popüler. Siz de Fethiye'de bir tatil planlıyor ve en uygun, en iyi otelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Denize sıfır otellerden aile dostu otellere farklı tercihlere uygun otelleri burada bulabilir, Fethiye tatilinizi detaylı bir şekilde planlayabilirsiniz.

Hazırsanız, Fethiye tatil rehberimizi başlatıyoruz :)

İşte, Fethiye'de bütçenize en uygun konaklama alternatifleri ve en güzel oteller!

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Fethiye Hakkında Genel Bilgiler

Fethiye Hakkında Genel Bilgiler

Muğla'nın bir ilçesi olan Fethiye, özellikle Ölü Denizi ile meşhur. Fakat Fethiye'yi Ölü Deniz'den ibaret sanmak, ona haksızlık olacaktır. Mavi ve denizin kusursuz buluşması, Fethiye'nin eski çağlarda bile dikkat çeken bir yer olmasını sağlamıştır. 'Işık Yurdunun insanları” anlamına gelen Likyalılar, Fethiye'ye yerleşmiştir. Gelin, Fethiye'nin tarihini ve özelliklerini biraz daha detaylı öğrenelim.

Fethiye'nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Fethiye, Türkiye'nin güneybatısında, Muğla iline bağlı bir sahil ilçesidir. Ege Bölgesi’nin Akdeniz kıyılarına yakın kısmında yer alır. Bu nedenle hem Ege hem de Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Körfez şeklinde olan Fethiye, Ölüdeniz gibi dünyaca ünlü turistik yerlere ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Yüksek dağları ise yamaç paraşütü için en ideal noktalardan biridir. Likya uygarlığına ait kalıntıları ile Fethiye tarihi bir geçmişe de sahiptir.

Fethiye'ye Nasıl Gidilir?

Fethiye'ye karayolu ve havayoluyla ulaşım sağlanabilir. Fethiye'ye en yakın havalimanı yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan Dalaman Havalimanı'dır. Dalaman Havalimanı'dan Fethiye'te otobüs seferleri vardır. Özel araçla seyahat edenler ise Antalya’dan yaklaşık 3 saatte, Muğla’dan ise 1.5-2 saatte Fethiye’ye ulaşabilirler. 

Fethiye'de En İyi Tatil Zamanı

Akdeniz iklimine sahip olan Fethiye'de yıl boyunca güneşli ve ılıman bir iklim vardır. Mayıs ayının başında başlayan yaz sezonu, Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları Fethiye'de en iyi deniz, kum ve güneş tatili zamanıdır. Fakat oldukça yoğun olabilir. Sakinliği sevenler için Mayıs ve Eylül ayları da mantıklı bir seçenek olabilir.

Fethiye'de yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler için de ilkbahar ve sonbahar ayları en uygun dönemdir.

Fethiye'de Ne Yenir?

Fethiye mutfağı, Ege ve Akdeniz lezzetlerini bir arada sunar. Zeytinyağlı mezeler, deniz ürünleri ve ot yemekleri burada oldukça popülerdir. Özellikle ahtapot salatası, kalamar tava, levrek ve çipura gibi taze balıklar denenebilir. Yolunuz Fethiye'ye düşmüşse, kabak çiçeği dolması, semizotu salatası, börülce, gözleme, kuzu tandır yemeden dönmeyin! Zamanında gidebilirseniz, inci tatlısı de en favori lezzetlerden biridir.

Fethiye'de Gezilecek En Güzel Yerler

Ege'nin en güzel noktalarından biri olan Fethiye, yıllar boyunca tarihe yakından tanıklık etti. Tarihi açıdan zengin, doğal güzelliklre konusundan oldukça şanslı olan Fethiye'de listenize eklemeniz gereken duraklar ise şu şekilde:

Ölüdeniz: Sakin lagünü ve masmavi deniziyle fotoğraflarda göründüğünden bile daha etkileyici!

Babadağ: Dünyanın en iyi yamaç paraşütü noktalarından biridir.

Kayaköy: Antik Likya uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan Kayaköy, terk edilmiş taş evleriyle aslında oldukça hüzünlü.

Saklıkent Kanyonu: Yazın sıcağında serinlemeyi kim istemez? Doğa yürüyüşleri için birebir.

Kelebekler Vadisi: Dünyanın en güzel noktalarından birisi olan Kelebekler Vadisi, günübirlik tekne turları için oldukça ideal. 

Tlos Antik Kenti ve Likya Kaya Mezarları: Tarih sevenler bu rotaları kaçırmamalı.

Fethiye'de Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Fethiye'de Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Muğla'nın gözdelerinden biri olan Fethiye'de her bütçeye uygun bir otel bulmak mümkün. İşte bütçenize uygun en iyi oteller listesi;

Fethiye'de Ekonomik Otel Seçenekleri

Bütçe dostu bir konaklama alternatifi için gecelik fiyatı 3.000 TL'den başlayan Fethiye otellerini tercih edebilirsiniz:

  • Tugay Hotel

  • Milkyway Apart and Hotels

  • Sarıhan Apart Hotel

  • Status Hotel

  • Green Peace Hotel Fethiye

Fethiye'de Orta Segment Otel Seçenekleri

Fethiye'de hem bütçenize daha uygun hem de daha farklı alternatifler sunan orta segmentli bir otel arıyorsanız, 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla bu otelleri değerlendirebilirsiniz:

  • Green Forest Holiday Village

  • Montebello Deluxe

  • Telmesses Neva Hotel

  • Uras Beach Hotel

  • Mara Beach Hotel

Fethiye'de Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Fethiye tatilinizi lüks bir otelde yapmak ve en az beş yıldızın tadını çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Fiyatları 10.000 TL'den başlayan lüks Fethiye otelleri aşağıdaki gibidir:

  • Belcekiz Beach Club

  • Lov Faralya

  • Nautical Hotel

  • La Boheme Kabak

  • Yacht Boheme Hotel

Otel Tipine Göre Fethiye'de Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Fethiye'de Konaklama Rehberi

Fethiye'de denize sıfır en iyi otelleri mı arıyorsunuz? Yoksa ailenizle birlikte keyifli vakit geçirmek için aile otelleri mi? Merak etmeyin, turizm cenneti olan Fethiye'de tüm aradıklarınız var.

Fethiye'de Her Şey Dahil Oteller

Her şeyin dahil otellerin konforunu arayanlardansanız, aşağıdaki otelleri değerlendirebilirsiniz:

  • Belcekiz Beach Club

  • Montana Pine Resort

  • Greenland Hotel

  • Sundia by Liberty Suncitty

  • Orka World Hotel

Fethiye'de Aile Dostu Oteller

Çocuklu ailelerin tercihi olabilecek oteller:

  • Larimar Suite Hotel

  • Liberty Hotel Lykia

  • Jiva Beach Resort

  • Libery Signa

  • Orka Sunlife Resort Hotel & Aquapark

Fethiye'de Butik Oteller

Sakin bir ortamda konaklamak isteyenler için:

  • Lov Faralya

  • West House Exclusive Hotel

  • Ölüdeniz Blut Luxury Unique Hotel

Fethiye'de Denize Sıfır Oteller

Ölüdeniz'in tadını çıkarmak isteyenlere özel otel seçenekleri:

  • Uras Beach Hotel

  • Jiva Beach Resort

  • Liberty Signa

  • Akra Fethiye Tui Blue Sensatori

  • Rixos Premium Göcek

🐾 Fethiye'de Evcil Hayvan Dostu Oteller

Dört ayaklı dostlarımızın da tatilin keyfini sürebilmesi için uygun oteller;

  • El Camino Hostel & Pub

  • Yonca Lodge

  • Kabak Freedom Deluxe Hotel

  • Tree Houses Hotel

  • Golden Moon Hotel

Fethiye'de Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Fethiye'de Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Fethiye'nin birçok farklı noktasında konaklayabilir ve tatilinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. Bir doğa tatili mi istiyorsunuz yoksa tarihi bir gezi mi? Merak etmeyin, hepsi var!

Fethiye'de Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

  • Liberty Hotels Lykia

  • Yacht Classic Hotel

  • Hotel Ölüdeniz

  • Sunset Beach Hotel

Fethiye'de Doğa Harikalarına Yakın Oteller

  • Babadağ Lodge

  • Saklıkent Kaya Camping & Bungalows

  • Kelebekler Vadisi Bungalows

  • Likya Koyu Hotel & Bungalows

Fethiye'de Tarihi Yerlere Yakın Oteller

  • Kayaköy Lodge

  • Likya Kanyon Hotel

Fethiye Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Fethiye Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Elbette Fethiye tatilinizi daha uyguna getirmenin bazı yolları var. Peki nasıl? 👇🏻

Fethiye'de En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Sezon Dışı Tarihleri Tercih Edin: Tatil sezonu dışında (özellikle Ekim–Nisan arası) otellerin fiyatları ciddi şekilde düşer. Hem daha sakin hem de bütçenize uygun bir tatil yapabilirsiniz.

  • Online Fiyat Karşılaştırma Sitelerini Kullanın: Otellerin fiyatları, sitelerde değişiklik gösterebilir.

  • Doğrudan Otelle İletişime Geçin: Bazen oteller, kendi siteleri veya telefonla yapılan rezervasyonlarda daha iyi fiyatlar sunabilir.

  • Paket Tatil ve Transfer Hizmetlerini Değerlendirin: Uçak + otel paketleri, ayrı ayrı rezervasyona göre daha uygun olabilir. Yalnızca otelin fiyatını değil, ulaşımı da düşünün.

  • Hafta İçi Konaklamayı Tercih Edin: Hafta sonu yoğunluğu azaldığında otel fiyatları genellikle düşer.

Fethiye'de Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

Öncelikle erken rezarvasyonlarda (Ocak-Mart) yüzde 20 ila 30 arasında bir indirim yapılabileceğini belirtelim. Fakat tatil zamanı yaklaştığında, son dakika rezervasyonu iptal edilen odalar da indirime girebilir. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ihmal etmeyin.

Fethiye'de Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

Kullanıcı yorumlarını doğru değerlendirmek için şunları unutmayın:

  • Yorumları Toplu Okuyun: Tek bir olumsuz ya da olumlu yoruma takılmayın, ortalama değerlendirmeleri ve çok sayıda yorumu göz önünde bulundurun.

  • Yorum Tarihlerine Dikkat Edin: Çok eski yorumlar, mevcut durumu yansıtmayabilir. 

  • Yorumlarda Detaya Bakın: Sadece “İyi” veya “Kötü” gibi yüzeysel yorumlar yerine, temizliği, personel ilgisini, konumu ve kahvaltı kalitesi gibi spesifik detaylara dikkat edin.

  • Fotoğraflı Yorumlar: Gerçek misafirlerin paylaştığı fotoğraflar otelin gerçek durumunu görmek için çok faydalıdır.

  • Kişisel Önceliklerinizi Belirleyin: Bazıları için sessizlik önemliyken, bazıları için merkezi konum önceliklidir. Yorumları kendi tatil beklentinize göre değerlendirin.

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Fethiye'de Sezona Göre Otel Seçimi

Fethiye'de Sezona Göre Otel Seçimi

Sezona göre seçim yapmak oldukça mantıklı olabilir. Bu sayede bütçeniz yorulmaz, daha sakin bir tatil yapabilirsiniz.

Fethiye'de Yaz Sezonu Otelleri

Yaz sezonu, yani Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ağustos’un ilk yarısı Fethiye’de turizmin en yoğun olduğu dönemdir. Okulların tatil olmasıyla birlikte bu dönem oldukça kalabalıktır. Aynı zamanda deniz, güneş ve plaj keyfi maksimum seviyededir. Yaz sezonunda konaklamak isteyenler için birçok otel, özellikle Ölüdeniz ve Fethiye merkezinde yoğunlaşır.

Fethiye'de Ara Sezon Konaklama Avantajları

Fethiye'de ara sezon bahar ve sonbahar aylarını kapsar. Mayıs, Eylül ve Ekim ayında ara sezon tatili yapılabilir. Turistlerin azalması ve okulların açılmasıyla yoğunluk azalır. Bu dönemin avatajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Daha Uygun Fiyatlar: Yaz sezonuna göre otel fiyatları önemli ölçüde düşer. Tatil maliyetini azaltmak isteyenler için ideal bir zamandır.

  • Daha Az Kalabalık: Turist sayısı azalır, plajlar ve turistik noktalar daha sakin olur. Böylece hem dinlenmek hem de keşif yapmak daha keyifli hale gelir.

  • Ilıman Hava: Deniz suyu hala yüzmek için uygun sıcaklıkta olur, hava ise çok aşırı sıcak değildir. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları gibi aktiviteler için mükemmeldir.

  • Esnek Rezervasyon: Otellerde iptal ve değişiklik koşulları daha esnek olabilir, son dakika fırsatları yakalamak daha kolaydır.

  • Doğal Güzelliklerin Tadını Çıkarma: Çiçekler açar, yeşillikler çoğalır, özellikle Likya Yolu gibi yürüyüş rotalarında doğa harikaları çok daha belirgin olur.

Fethiye Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Fethiye Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Fethiye'de bir tatil planı yaparken aklınıza takılan sorular olabilir. Dilerseniz, Fethiye hakkında en sık araştırılan soruları cevaplayarak başlayalım.

Fethiye-Ölüdeniz Arası Kaç Kilometre?

Fethiye Ölüdeniz arası yaklşık 12 kilometredir. Fethiye ve Ölüdeniz arasında otobüs seferleri bulunur ve yaklaşık 25 dakika sürer.

Ölüdeniz Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ölüdeniz Plajı'nın herhangi bir giriş ücreti yoktur. Ücretsiz girdiğiniz plajda ücretli bir şekilde şezlong ve şemsiye kullanabilirsiniz.

Fethiye-Antalya Arası Ne Kadar?

Antalya - Fethiye arası otobüs yolculuğu ortalama olarak 3 saat sürer. Bu yolculuğun süresi, değişiklik gösterebilir.

Fethiye'de Hangi Aktiviteler Yapılabilir?

  • Tekne turlarıyla gizli kalmış koyları keşfedin.

  • Ölüdeniz’de yamaç paraşütü yapın.

  • Saklıkent Kanyonu’nda doğayla iç içe yürüyüşler yapın.

  • Likya Yolu’nda tarihe tanıklık edin.

  • Aşıklar Tepesi’nden nefes kesici manzarayı izleyin.

Şimdiden iyi tatiller!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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