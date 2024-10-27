Karşınızda Ahırda Keçi Yogası! Yeni Trend, Akıllara 'Türkiye'de Ne Zaman Görürüz?' Sorusunu Getirdi

Keçi yogası, yoga seansları sırasında katılımcılarla serbestçe etkileşim kuran keçilerle yapılan eğlenceli bir spor olarak giderek popüler hale geldi.
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Bu ilginç aktivite, keçilerin rahatlatıcı etkisinden faydalanmayı amaçlıyor. Seanslar sırasında keçiler katılımcıların üzerine çıkıyor, kucaklarına uzanıyor ve bu durum, yoga yapanların stresini azaltarak onlara keyifli bir deneyim sunuyor.
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Bu alışılmadık yoga deneyimi, sosyal medyada görenlerin akıllarına "Türkiye'ye ne zaman gelir?" sorusunu getirdi.
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