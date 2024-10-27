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Karşınızda Ahırda Keçi Yogası! Yeni Trend, Akıllara 'Türkiye'de Ne Zaman Görürüz?' Sorusunu Getirdi

Karşınızda Ahırda Keçi Yogası! Yeni Trend, Akıllara 'Türkiye'de Ne Zaman Görürüz?' Sorusunu Getirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 17:03

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Keçi yogası, yoga seansları sırasında katılımcılarla serbestçe etkileşim kuran keçilerle yapılan eğlenceli bir spor olarak giderek popüler hale geldi.

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Bu ilginç aktivite, keçilerin rahatlatıcı etkisinden faydalanmayı amaçlıyor. Seanslar sırasında keçiler katılımcıların üzerine çıkıyor, kucaklarına uzanıyor ve bu durum, yoga yapanların stresini azaltarak onlara keyifli bir deneyim sunuyor.

Bu ilginç aktivite, keçilerin rahatlatıcı etkisinden faydalanmayı amaçlıyor. Seanslar sırasında keçiler katılımcıların üzerine çıkıyor, kucaklarına uzanıyor ve bu durum, yoga yapanların stresini azaltarak onlara keyifli bir deneyim sunuyor.

Bu alışılmadık yoga deneyimi, sosyal medyada görenlerin akıllarına "Türkiye'ye ne zaman gelir?" sorusunu getirdi.

Bu alışılmadık yoga deneyimi, sosyal medyada görenlerin akıllarına "Türkiye'ye ne zaman gelir?" sorusunu getirdi.

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