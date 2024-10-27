Karşınızda Ahırda Keçi Yogası! Yeni Trend, Akıllara 'Türkiye'de Ne Zaman Görürüz?' Sorusunu Getirdi

Tansu Dayan, Sarhoş Röportajıyla Gündem Olan Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nu Fena Trolledi!

Amerika ve Türkiye'deki Kiralık Ev Fiyatlarını ve Koşullarını İnceleyerek İlginç Bir Karşılaştırma Yapan Genç