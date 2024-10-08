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Karadeniz ve Marmara'yı İstila Etti! Kahverengi Kokarca Böceği Milyonlarca Liralık Zarar Verdi

Karadeniz ve Marmara'yı İstila Etti! Kahverengi Kokarca Böceği Milyonlarca Liralık Zarar Verdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 17:50

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Çiftçinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca böceği, fındık ve çay başta olmak üzere üretim yapan tüm köylülerin mahsüllerine zarar verdi. Havaların soğumasıyla birlikte böceklerin kapalı ortamlara girmeye çalışacağını söyleyen uzmanlar vatandaşları uyardı.

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Hızlı bir şekilde üremeleri ve kısa sürede çok yüksek popülasyonlara ulaşmasıyla bilinen kahverengi kokarca böceği, Karadeniz ve Marmara'da çiftçilerin fındık ve çay tarlalarına zarar vermeye devam ediyor.

Hızlı bir şekilde üremeleri ve kısa sürede çok yüksek popülasyonlara ulaşmasıyla bilinen kahverengi kokarca böceği, Karadeniz ve Marmara'da çiftçilerin fındık ve çay tarlalarına zarar vermeye devam ediyor.

Halk ağzında 'osuruk böceği' olarak da bilinen bu böceklerin havaların serinlemesiyle birlikte kapalı alan arayışına girdiği belirtilirken, 'Hava Forum' isimli sosyal medya hesabından konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Halk ağzında 'osuruk böceği' olarak da bilinen bu böceklerin havaların serinlemesiyle birlikte kapalı alan arayışına girdiği belirtilirken, 'Hava Forum' isimli sosyal medya hesabından konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Bir evin verandasında toplanan kokarca böcekleri ise böyle görüntülendi. 🎥 👇

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