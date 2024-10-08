Karadeniz ve Marmara'yı İstila Etti! Kahverengi Kokarca Böceği Milyonlarca Liralık Zarar Verdi

Çiftçinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca böceği, fındık ve çay başta olmak üzere üretim yapan tüm köylülerin mahsüllerine zarar verdi. Havaların soğumasıyla birlikte böceklerin kapalı ortamlara girmeye çalışacağını söyleyen uzmanlar vatandaşları uyardı.