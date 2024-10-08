Karadeniz ve Marmara'yı İstila Etti! Kahverengi Kokarca Böceği Milyonlarca Liralık Zarar Verdi

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Hızlı bir şekilde üremeleri ve kısa sürede çok yüksek popülasyonlara ulaşmasıyla bilinen kahverengi kokarca böceği, Karadeniz ve Marmara'da çiftçilerin fındık ve çay tarlalarına zarar vermeye devam ediyor.
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Halk ağzında 'osuruk böceği' olarak da bilinen bu böceklerin havaların serinlemesiyle birlikte kapalı alan arayışına girdiği belirtilirken, 'Hava Forum' isimli sosyal medya hesabından konuyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
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