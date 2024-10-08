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Denizli'de Mutfak Tüplerinin Üzerine Oturup Sigara Yakan Adam Görenleri Hayrete Düşürdü!

Denizli'de Mutfak Tüplerinin Üzerine Oturup Sigara Yakan Adam Görenleri Hayrete Düşürdü!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.10.2024 - 16:47

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Denizli'de sokak kenarına toplanan mutfak tüplerinin üstüne oturarak sigara yakan adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Denizli'de bir sokakta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol kenarına toplanan mutfak tüplerinin üzerine oturan bir kişi sigara yaktı.

Denizli'de bir sokakta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol kenarına toplanan mutfak tüplerinin üzerine oturan bir kişi sigara yaktı.

Patlama tehlikesi olan tüplerin üzerinde sigara içen adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Patlama tehlikesi olan tüplerin üzerinde sigara içen adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

İşte o anlar: 🎥 👇

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