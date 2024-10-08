Denizli'de Mutfak Tüplerinin Üzerine Oturup Sigara Yakan Adam Görenleri Hayrete Düşürdü!

Denizli'de sokak kenarına toplanan mutfak tüplerinin üstüne oturarak sigara yakan adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Denizli'de bir sokakta kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yol kenarına toplanan mutfak tüplerinin üzerine oturan bir kişi sigara yaktı.
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Patlama tehlikesi olan tüplerin üzerinde sigara içen adamın rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.
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