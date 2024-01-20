Kapıları Kapanan Uçağa İllegal Yoldan Binmek İsteyen Kişi Gizlice Girdiği Pistte Feci Şekilde Can Verdi!

Kaynak: https://www.foxnews.com/us/man-found-...
Amerika’daki Salt Lake City Havalimanı’nda kan donduran bir olay yaşandı. 30 yaşındaki Kyler Efinger, yolcu alımını durdurup kapıları kapanan uçağa gizlice binmek için yangın merdivenlerini kullanarak piste girdi. Uçağın motorlarını çalıştırmasıyla feci şekilde can verdi. 1 Ocak'ta yaşanan olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri tüm dünya basınının gündemine bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde akılalmaz bir olay yaşandı. Utah eyaletinin başkenti Salt Lake şehrinin havalimanında 1 Ocak'ta bir kişi hayatını kaybetti.
Uçağa yetişmeye çalışan 30 yaşındaki Kyler Efinger, kapıların kapanmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Güvenlik kontrolü sırasında fazla oyalandığını söyleyen Kyler, hava yolu personelinden red cevabı aldı.
Sinirlenip ayakkabısını kapının camına fırlatan adam, bir boşluk bulup yangın kapısına gitti. Kapıyı tekmeleyerek açan kişi kimseye yakalanmadan piste kadar girdi.
Fakat tam o anda pistteki uçak çoktan taksi yapmaya başlamıştı. Motorun yakınına giden adam ise hava akıma kapıldı. Sonrası ise felaket oldu.
Hava akımıyla motorun içine çekilen adam ise feci şekilde can verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yapılan araştırma sonucu yetkililer, aileye adamın uçağın yakınında baygın bulunduğu fakat tüm müdahalelere rağmen kurtlarılamadığı söylendi.
Uçak firması ve havalimanı yetkilileri, Kyler'ın uçağa koştuğu anlarda uçak motorunun çalışmadığını da söyledi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın