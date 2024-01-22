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'Kantinden Bir Şey Almak İstediğimde Hayallerim Kırılıyor' Diyen Çocuk: 'Harçlığım 20 TL, Simide Zor Yetiyor'

'Kantinden Bir Şey Almak İstediğimde Hayallerim Kırılıyor' Diyen Çocuk: 'Harçlığım 20 TL, Simide Zor Yetiyor'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 13:43

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Yandaş Medya TV isimli YouTube kanalının sokak röportajında konuşan bir çocuk sözleriyle yürekleri dağladı.

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Harçlığının 20 TL olduğunu belirten çocuk, 'Kantinden bir şey almak istediğimde hayallerim kırılarak dönüyorum' dedi.

Harçlığının 20 TL olduğunu belirten çocuk, 'Kantinden bir şey almak istediğimde hayallerim kırılarak dönüyorum' dedi.

Okulda bir tostun fiyatının 50 TL olduğunu söyleyen çocuk, bir simidi zor aldığını belirterek, 'Eğer öğleden önce simit alırsam, öğleden sonra alamıyorum' dedi.

Okulda bir tostun fiyatının 50 TL olduğunu söyleyen çocuk, bir simidi zor aldığını belirterek, 'Eğer öğleden önce simit alırsam, öğleden sonra alamıyorum' dedi.

İşte o çocuğun sokak röportajı: 👇

Yandaş Medya TV isimli YouTube kanalının sokak röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz: 👇

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mamamia

Şahlanan Türkiye'nin projesi oyun yerine ekonomi konuşan çocuklar zaar. Çocuklar toplumun aynası.. Her ne kadar bu konuların onların yanında konuşulmasına k... Devamını Gör

Zafer Er

Bu işin Siyaseti vatandaşlığı partisi vs yok Bu gariban çocuğa böyle hissettiren herşey yansın inşallah !

Friedrich Nietzsche

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