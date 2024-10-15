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Kaliforniya'dan Geldiğini Söyleyen Gurbetçi, Polisin Sabrını Sınadı: "Bu Ülkenin Kaç Paraya İhtiyacı Var?"

Kaliforniya'dan Geldiğini Söyleyen Gurbetçi, Polisin Sabrını Sınadı: "Bu Ülkenin Kaç Paraya İhtiyacı Var?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 14:11

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Antalya'da alkollü şekilde yaptığı kaza sonrası polise Kaliforniya'da geldiğini söyleyerek 'Bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?' ifadelerini kullanan gurbetçi, ekiplere zor anlar yaşattı. 

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Kaliforniya'dan geldiğini söyleyen ve alkollü şekilde araç kullanırken başka bir araca çarpan gurbetçi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaliforniya'dan geldiğini söyleyen ve alkollü şekilde araç kullanırken başka bir araca çarpan gurbetçi, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yazılan cezalara itiraz eden 100 promil alkollü sürücü, "Bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?" diyerek trafik polislerinin sabrını taşırdı. Polis memurları, sürücüyü laflarına dikkat etmesi konusunda uyardı. Sürücünün aracı bağlanarak otoparka çekilirken, gerekli cezai işlem uygulandı.

Yazılan cezalara itiraz eden 100 promil alkollü sürücü, "Bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var?" diyerek trafik polislerinin sabrını taşırdı. Polis memurları, sürücüyü laflarına dikkat etmesi konusunda uyardı. Sürücünün aracı bağlanarak otoparka çekilirken, gerekli cezai işlem uygulandı.

İşte o görüntüler;  🎥 👇

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Çeyrek Muhalif

Niye konuşturuyorsun tak ters kelepçeyi götür merkeze orada konuşsun ne konuşacaksa. Merkezde detaylı bir şekilde anlatırlar memleketin kaç paraya ihtiyacı o... Devamını Gör

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