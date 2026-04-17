Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Gelişme: Poligon Görevlisi Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 13:01

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, okul saldırganının emniyet poligonunda atış yapması nedeniyle babası Uğur Mersinli ile birlikte poligon görevlisi polis memuru M.Y.’nin aynı gün görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
