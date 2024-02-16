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Kadınlara Amme Hizmeti: 'Erkeklerin Keşke Kızlar Bilse Dediği Bazı Şeyler'

Kadınlara Amme Hizmeti: 'Erkeklerin Keşke Kızlar Bilse Dediği Bazı Şeyler'

ilişki kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 09:25

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'@dogaozdas' ismiyle TikTok'ta videolar paylaşan dijital içerik üreticisi kadının 'Erkeklerin keşke kızlar bilse dediği bazı şeyler' başlığı ile paylaştığı videosu viral oldu.

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Doğa o videosunda ilk olarak 'Dış görünüşü' açıkladı; Erkekler düşündüğünüzden daha az vücudunuza dikkat ediyor, çoğu basen nedir dahi bilmiyor. İçiniz, kişiliğiniz çok daha önemlidir.

Doğa o videosunda ilk olarak 'Dış görünüşü' açıkladı; Erkekler düşündüğünüzden daha az vücudunuza dikkat ediyor, çoğu basen nedir dahi bilmiyor. İçiniz, kişiliğiniz çok daha önemlidir.

Dijital içerik üreticisi Doğa sözlerinin devamında ise erkekler için; Daha az makyaj, ipuçlarını alma konusunda çok kötüler, 'agalar=girl things' gibi maddeler saydı.

Dijital içerik üreticisi Doğa sözlerinin devamında ise erkekler için; Daha az makyaj, ipuçlarını alma konusunda çok kötüler, 'agalar=girl things' gibi maddeler saydı.

İşte viral olan o video: 👇

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mamamia

eee hani makyaj? cık olmamış. Ayrıca ilk söylediğin şeyden emin misin bacım? Erkekler daha yüzeysel o iç güzellik dediğimiz şey sonradan oturuyor.

Merffy

Valla dürüst olalım kadını erkeği hepimiz önce dışardan gördüğümüz manzaradan etkileniyoruz. İç güzellik falan yalan kim nerden bilecek içinin saflığını güze... Devamını Gör

Saffet Filiz

İç görünüş kısmı tamamen yalan önce dış görünüşe bakılır, bu durum kadınlar içinde erkekler içinde aynıdır.