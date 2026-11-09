Dünya Nvdia'nın Sahibi Jensen Huang'ın Eşini Aldatmasını Konuşuyor: Tarihin En Büyük Boşanma Davası Olabilir
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Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang (63), ABD istihbaratının Çin adına çalıştığından şüphelendiği bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etti. 1985'ten beri evli olduğu Lori Huang ise sessizliğini koruyor. Forbes'un 162,2 milyar dolarlık servet tahmininin yarısı olan 81,1 milyar dolar da bu sessizliğin ardında teorik bir boşanma bedeli olarak dolaşıyor.
[Kaynak: Newsweek, IBTimes, Dimsum Daily, Valuetainment / X]
Huang çalışanlarına yazdığı mesajda eşine sadık kalmadığını kabul edip özür diledi.
Lori Mills ile Jensen Huang 19 ve 17 yaşında tanıştı; çocukları Spencer ve Madison bugün Nvidia'da çalışıyor.
Teorik hesap 81,1 milyar dolar: Kaliforniya yasası evlilikte edinilen serveti eşit bölüyor.
Skandalın ilk faturası borsada çıktı: Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, Frankfurt'ta yüzde 6'dan fazla düştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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