Dünya Nvdia'nın Sahibi Jensen Huang'ın Eşini Aldatmasını Konuşuyor: Tarihin En Büyük Boşanma Davası Olabilir

Lori Huang (kızlık soyadı Mills, doğum yılı 1961), Jensen Huang ile Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okurken tanıştı. Mills 19, Huang 17 yaşındaydı. Huang'ın 2023'te New Yorker'a anlattığına göre bölümde yaklaşık 250 öğrenci vardı ve bunların yalnızca üçü kızdı. Çift 1985'te evlendi, Nvidia'yı sekiz yıl sonra, 1993'te kurdu.

Birlikte 2007'de Jen-Hsun and Lori Huang Foundation'ı kurdular. Vakfın başkanlığını yürüten Lori Huang, 2022'de Oregon State'e 50 milyon dolar bağışladı, üstüne yaklaşık 25 milyon dolarlık bir Nvidia süper bilgisayarı verdi. 2026'da ise Vanderbilt Üniversitesi'nin 2027'de açılacak San Francisco kampüsüne 75 milyon dolar bağışladılar. Lori Huang, yaşananlar hakkında şimdiye kadar kamuoyuna tek kelime etmedi.