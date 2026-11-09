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Dünya Nvdia'nın Sahibi Jensen Huang'ın Eşini Aldatmasını Konuşuyor: Tarihin En Büyük Boşanma Davası Olabilir

Dünya Nvdia'nın Sahibi Jensen Huang'ın Eşini Aldatmasını Konuşuyor: Tarihin En Büyük Boşanma Davası Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 18:39
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Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang (63), ABD istihbaratının Çin adına çalıştığından şüphelendiği bir kadınla ilişki yaşadığını kabul etti. 1985'ten beri evli olduğu Lori Huang ise sessizliğini koruyor. Forbes'un 162,2 milyar dolarlık servet tahmininin yarısı olan 81,1 milyar dolar da bu sessizliğin ardında teorik bir boşanma bedeli olarak dolaşıyor.

[Kaynak: Newsweek, IBTimes, Dimsum Daily, Valuetainment / X]

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Huang çalışanlarına yazdığı mesajda eşine sadık kalmadığını kabul edip özür diledi.

Huang çalışanlarına yazdığı mesajda eşine sadık kalmadığını kabul edip özür diledi.

Huang, 8 Kasım'da Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda 'Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım eşimi ve çocuklarımı incitti' diye yazdı. 'Yaptığımın hiçbir mazereti yok' diyen Huang, ailesinin güvenini ve sevgisini yeniden kazanmayı umduğunu da belirtti.

İlişkinin yaşandığı kişi, Singapur merkezli Megaspeed şirketiyle bağlantılı Çinli yönetici Alice Huang (Huang Le). Jensen Huang ile akrabalığı yok. New York Times, Ekim ayında ABD istihbaratının bu kadının Pekin adına casusluk yaptığına inandığını yazdı; habere göre Başkan Donald Trump bulgular hakkında yaklaşık bir yıl önce bilgilendirilmiş ve harekete geçmemişti. Çin Dışişleri Sözcüsü Guo Jiakun ise iddiaları 'tamamen temelsiz ve spekülatif' diye niteledi.

Lori Mills ile Jensen Huang 19 ve 17 yaşında tanıştı; çocukları Spencer ve Madison bugün Nvidia'da çalışıyor.

Lori Mills ile Jensen Huang 19 ve 17 yaşında tanıştı; çocukları Spencer ve Madison bugün Nvidia'da çalışıyor.

Lori Huang (kızlık soyadı Mills, doğum yılı 1961), Jensen Huang ile Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okurken tanıştı. Mills 19, Huang 17 yaşındaydı. Huang'ın 2023'te New Yorker'a anlattığına göre bölümde yaklaşık 250 öğrenci vardı ve bunların yalnızca üçü kızdı. Çift 1985'te evlendi, Nvidia'yı sekiz yıl sonra, 1993'te kurdu.

Birlikte 2007'de Jen-Hsun and Lori Huang Foundation'ı kurdular. Vakfın başkanlığını yürüten Lori Huang, 2022'de Oregon State'e 50 milyon dolar bağışladı, üstüne yaklaşık 25 milyon dolarlık bir Nvidia süper bilgisayarı verdi. 2026'da ise Vanderbilt Üniversitesi'nin 2027'de açılacak San Francisco kampüsüne 75 milyon dolar bağışladılar. Lori Huang, yaşananlar hakkında şimdiye kadar kamuoyuna tek kelime etmedi.

Teorik hesap 81,1 milyar dolar: Kaliforniya yasası evlilikte edinilen serveti eşit bölüyor.

Teorik hesap 81,1 milyar dolar: Kaliforniya yasası evlilikte edinilen serveti eşit bölüyor.

Forbes, Huang'ın net servetini 8 Kasım itibarıyla 162,2 milyar dolar olarak hesapladı; yarısı 81,1 milyar dolar ediyor. Valuetainment'ın 9 Kasım'da X'te yaptığı paylaşımda Huang'ın evlilik sözleşmesi bulunmadığı ve olası bir boşanmanın 'tarihin en pahalı boşanması' olacağı öne sürüldü. Kaliforniya Aile Kanunu'nun 2550. maddesine göre evlilik sırasında edinilen mallar genellikle eşit bölünüyor. Evlilik öncesi varlıklar ile hediye ve miras gibi kişisel mallar ise bu havuzun dışında kalabiliyor.

Huang'ın 870.604.104 hissesi var (yaklaşık yüzde 3,58). Bunun 528.531.547 adedi, Jensen ve Lori Huang'ın ortak mütevelli olduğu Living Trust'ta duruyor; iki geri alınamaz tröstte de 31.421.011 ve 109.040.602 hisse bulunuyor. Jeff Bezos ile MacKenzie Scott 2019'da boşandığında Scott, o dönem yaklaşık 38 milyar dolar değerindeki Amazon hissesini almıştı. Bugüne kadar açılmış bir boşanma davası yok.

Skandalın ilk faturası borsada çıktı: Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, Frankfurt'ta yüzde 6'dan fazla düştü.

Skandalın ilk faturası borsada çıktı: Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, Frankfurt'ta yüzde 6'dan fazla düştü.

Pazartesi günü saat dışı işlemlerde ve vadeli işlemlerde Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3 geriledi. Frankfurt'ta düşüş yüzde 6'yı aştı. LSEG DataStream verilerine göre düşüş sürerse, yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip şirket Cuma kapanışına göre yaklaşık 270 milyar dolar kaybedebilir.

Nvidia yönetim kurulu 8 Kasım'da bağımsız bir komite kurdu ve ulusal güvenliğin ya da şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için bir gerekçe görmediğini açıkladı. Huang görevinde kalacağını söyledi. Trump ise onu 'saygın bir adam' diye niteledi ve 'Amerika için harika bir iş çıkardı' dedi. Ortada açılmış bir boşanma davası yok; Lori Huang'ın bu süreçte hangi yolu seçeceği şimdilik bilinmiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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