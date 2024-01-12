İzleyenler Kulaklarına İnanamadı: TikTok'ta Bir Kullanıcı Ayakkabısının Nasıl Çalındığını Anlattı

TikTok'ta bir kullanıcı yakın arkadaşıyla yaşadığı bir anıyı paylaştı. Duyanların kulaklarına inanamadığı hikayenin sonuna ise izleyicilerden farklı yorumlar geldi.
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Kullanıcı, mahalleden tanıdığı bir arkadaşının ayakkabısını ödünç almak istemesiyle her şeyin başladığını anlatıyor. Ayakkabısını arkadaşına 1 kere ödünç verdiğini ve daha sonra ise vermediğini söylüyor.
Ancak kullanıcı, ayakkabısının bir süre sonra kaybolduğunu ve kaybolduktan 2 ay sonra da arkadaşının sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta gördüğünü anlatıyor.
Kullanıcı bunun üzerine arkadaşının ayakkabılarını çaldığını düşündüğünü ve arkadaşının evine gittiğini söylüyor. Eve gittiğinde arkadaşını evde göremeyen kullanıcı olanları arkadaşının ailesine anlatıyor.
Aile bu anlatılanların gerçek olmadığını ve sadece iftira olduğunu söylüyor. Bunun üzerine kullanıcı, "Yanlış anlaşılma olmuş" diyerek eve dönmeye karar veriyor.
Kullanıcı, evden çıkmak üzereyken arkadaşı yanına gelip her şeyi itiraf ediyor. Ayakkabıyı çaldığını ve evin odunluğunda sakladığını söylüyor. Arkadaşı ile odunluğa giden kız ise gördükleri karşısında şok oluyor.
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Odunlukta, kendi ayakkabısı dışında bir sürü ayakkabı gören kullanıcı doğruca arkadaşının ailesine gidiyor ve olanları gösteriyor.
Kullanıcı, arkadaşının daha sonra okulu bıraktığını ve şu an ne yaptığını bilmediğini söylüyor.
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Yaşanan hikayeye gelen yorumlar ise şu şekilde 👇
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